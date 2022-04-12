«النقشبندي وطوبار».. الابتهالات أيقونة رمضانية خالدة (فيديو)

عرض القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «النقشبندي وطوبار.. الابتهالات أيقونة رمضانية خالدة»، إذ ركز التقرير على أبرز الابتهالات التي أطلقها الشيخ المبتهل النقشبندي ومنها «رمضان أهلا»، و«الله يا الله»، التي ظلت على مدار سنوات طويلة علامة لشهر رمضان في مصر وعدد كبير من الدول العربية.

واستعرض التقرير أيضا حياة الشيخ النقشبندي وإطلاق لقب بسيد المبتهلين وأستاذ المداحين عليه، بعد أن أصبحت تواشيحه وابتهالاته واحدة من أبرز المظاهر الاحتفالية في الشهر الكريم، فأصبح أبرز وأشهر المبتهلين وأصبح أيقونة شهر رمضان، إذ كان وما زال يخطف القلوب بمجرد سماع صوته في التواشيح خصوصا لحظات الإفطار.

تسجيل برنامج «في رحاب الله» عام 1967

وسجل النقشبندي بعض الابتهالات والبرامج وأشهرها برنامج «في رحاب الله» عام 1967، وبرنامج «دعاء»، الذي كان يذاع يوميا عقب آذان المغرب، ولحن للشيخ النقشبندي أشهر الملحنين في مصر أمثال سيد مكاوي، وبليغ حمدي الذي لحن ابتهال «مولاي» الشهير.

نصر الدين طوبار من أبرز مبتهلي رمضان

كما أكد التقرير التلفزيوني أن الشيخ نصر الدين طوبار، هو واحدا من أبرز من قدموا ابتهالات رمضان، مثل ابتهال «رمضان أشرق» وابتهال «يا مالك الملك»، وابتهال «جلّ المنادي» وابتهال «يا من ملكت قلوبنا»، وابتهال «ليلة القدر»، إذ قدم الراحل نصر الدين طوبار ما يقرب من 200 ابتهال شهير محفور في أذهان الجميع.