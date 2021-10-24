«الموسيقيين»: طرد «شب» جديد من منزله بسبب ابتهال مولاي

لا تزال توابع أزمة ابتهال «مولاي» للشيخ النقشنبدي، تطارد مطرب الراب الفلسطيني شب جديد، إذ تسببت له في مشكلة على المستوى الشخصي مع والده الذي قام بطرده من البيت.

تفاصيل اعتذار شب جديد لنقابة الموسيقيين

وقال علاء عامر المستشار القانوني لنقابة الموسيقيين، إن الشب جديد، قدم اعتذرًا رسميًا للنقابة ووثقه بأحد الفيديوهات باكيًا، بشأن واقعة تحريف كلمات ابتهال مولاي في إحدى حفلاته، التي على إثرها عاقبته الموسيقيين بوقف التعامل معه أو منحه أي تصاريح لمزاولة المهنة.

وأضاف «عامر»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «هو قالنا انه مكنش فاهم وعارف ان الابتهال دا ليه قيمة روحية عند المسلمين، وان هيحصل الضجة دى كلها مكنش مستوعب حجم اللى عمله».

طرد شب جديد من منزله

وأكد المستشار القانوني لنقابة الموسيقيين، أن مغني الراب الفلسطيني، أخبر النقابة بأنه خريج مدارس اسلامية، وأن هذه الأزمة سببت له مشكلة في بيته وصلت إلى قيام والده بطرده من المنزل.

وترددت الكثير من الأقاويل، خلال الساعات الأخيرة، تفيد بمنح نقابة الموسيقيين بتصريح لمطرب الراب شب جديد، تصريحًا لمزاولة المهنة بعد وقفه، وهي الأنباء التي نفتها النقابة جملة وتفصيلا، قائلة: إن هذا الأمر غير حقيقي، ولا يزال الموضوع مفتوح للتحقيق والمناقشة ولم يتم التوصل لأي قرار حتى الآن».

أزمة شب جديد ومروان بابلو

وبدأت أزمة شب جديد، أثناء مشاركته في أحد الحفلات الخاصة بمطرب الراب مروان بابلو، وخلال الحفل قام بتحريف ابتهال مولاي للنقشبندى واستبدل كلمة مولاي بـ«مروان»؛ ما تسبب في حالة كبيرة من الجدل، وقوبل بهجوم كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.

وهو الأمر الذي وضعته نقابة الموسيقيين في عين الاعتبار، وقررت منعه من الغناء في مصر بعد تحريف ابتهال النقشبندي.