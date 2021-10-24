نقابة الموسيقيين تنفي حصول «شب جديد» على تصريح بعد أزمة ابتهال «مولاي»

حالة كبيرة من الجدل أحدثها انتشار خبر حصول مطرب الراب الفلسطيني «شب جديد» على تصريح من قبل نقابة الموسيقيين بعدما أوقفته النقابة مؤخرا بسبب أزمته الشهيرة فى ابتهال «مولاي» الذي حرفه فى حفل لمطرب الراب مروان بابلو.

نقابة الموسيقيين تعلق على أزمة شاب جديد

وكشف علاء عامر، المستشار القانونى لنقابة الموسيقيين، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه لا صحة نهائيا لمثل هذه الأخبار، قائلا «الكلام ده مش حقيقي واللى نشر الأخبار دى يسأل عنها لأن لا صحة لها وشب جديد لم يحصل على أي تصريح من قبل نقابة الموسيقيين حتى الآن».

وأضاف «عامر» بأن شب جديد بالفعل ذهب إلى نقابة الموسيقيين للاعتذار ولكن النقابة لم تقبل الاعتذار حتى الآن، ومازال الموضوع قيد التحقيق للوصول إلى نتيجة حول منحه تصاريح مرة أخرى من عدمه، ولم يحسم الأمر بعد.

أزمة شب جديد ومروان بابلو

يذكر أن أزمة «شب جديد» كانت قد بدأت فى أحد الحفلات الغنائية الخاصة بمطرب الراب «مروان بابلو»، حيث إنه كان يشارك بها وتفاجأ الجمهور بأنه قام بتحريف ابتهال «مولاي» للنقشبندى واستبدل كلمة مولاي بكلمة مروان.

وانتشر الفيديو بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعى وسبب حالة كبيرة من الغضب من قبل الجمهور الذين رأوا أن هذه الابتهالات موروثات لا يمكن العبث بها، وطالبوا بمنع التعامل مع الثنائي بابلو وشب جديد ووقفهما عن الحفلات بسبب مافعلاه، وبالفعل بسبب ماحدث اتخذت نقابة الموسيقيين موقفها من قبل الثنائي مروان بابلو وشب جديد.