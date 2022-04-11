ارتفاع طفيف يعقبه انخفاض.. توقعات بتراجع معدلات التضخم في مصر لأقل من 9%

يواجه العالم موجة تضخمية لم يشهدها منذ أكثر من 40 عامًا، أثرت على الاقتصادات الناشئة وتسببت في ارتفاع أسعار السلع العالمية، وامتدت آثار هذه الموجة إلى دول الدول.

التضخم في مصر خلال مارس 2022

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في آخر تقرير أصدره، أنَّ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين في مصر سجل 124.4 نقطة لإجمالي الجمهورية لشهر مارس 2022، بارتفاع نسبته 2.4% عن شهر فبراير 2022، فيما سجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية 12.1% لشهر مارس 2022 مقابل 4.8% لنفس الشهر من العام السابق.

معدلات التضخم حالياً

وقالت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث بشركة «الأهلي فاروس» لتداول الأوراق المالية، إنَّ معدلات التضخم المعلنة اليوم، كانت متوقعة بشكل كبير، نظراً لارتفاع أسعار السلع العالمية وارتفاع مدخلات الإنتاج، وهو ما أدى إلى الارتفاع في أسعار المستهلك.

تراجع التضخم دون 9% بحلول فبراير 2023

وأضافت «السويفي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنَّ التوقعات تشير إلى ارتفاع تدريجي وبشكل طفيف على مدى الأشهر المقبلة لتسجل أعلى مستوى في شهر أغسطس 2022 عند 12% على أساس سنوي، ثم بعد ذلك ستبدأ في الانحسار وتعود مرة أخرى إلى ما دون مستويات 9% بحلول فبراير 2023.

ارتفاع التضخم أمر عارض

وأشارت رئيس قسم البحوث إلى أنَّ الارتفاع الذي نشهده الآن في معدلات التضخم، هو ارتفاع عارض أو نتيجة لما يشهده العالم من نقص في سلاسل الإمداد الذي تسبب في تقليل المعروض العالمي، إضافة إلى ارتفاع أسعار الطاقة التي أثرت على الصناعات والمنتجات التي تدخل الطاقة كعامل رئيسي في إنتاجها وبالتالي زادت أسعارها.

وكانت معدلات التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية، قد ارتفعت عند أعلى مستوى لها في 40 عاماً في شهر فبراير الماضي.