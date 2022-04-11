سعفان يسلم 4649 وثيقة تأمين ضد الحوادث للعمالة غير المنتظمة بالشرقية

سلّم محمد سعفان وزير القوى العاملة، اليوم الإثنين ، بديوان عام الوزارة 4649 وثيقة تأمين ضد الحوادث الشخصية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديرية القوى العاملة بمحافظة الشرقية، تغطي الوفاة، والعجز الكلى المستديم، والجزئي، تنفيذا لمبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي إطار تطبيق استراتيجية الوزارة لحماية ورعاية العمالة ومساندة هذه الفئة لرعايتهم اجتماعيا وصحيا وتأمينيا، من خلال إنشاء قاعدة بيانات سليمة، وذلك بحضور أحمد عبد الهادي وكيل المديرية ، وحمدي جابر وكيل الوزارة للتشغيل، ومجدي عبد العزيز مدير عام الإدارة العامة للعمالة غير المنتظمة ، واشرف مرزوق معاون الوزير.

سعفان يهنئ المصريين بشهر الصوم وانتصار العاشر من رمضان

فى مستهل كلمته هنأ الوزير الحضور بحلول الأيام المباركة لشهر رمضان المعظم، وكذلك ذكري انتصارات العاشر من رمضان، ذلك الانتصار العظيم الذى يمثل أعظم انتصار شهدته الحروب العربية، الذى أعطي الأمة العربية بأكملها الريادة والقيادة والقدرة على تحدي المستحيل، مقدماً كل التحية والتقدير للقوات المسلحة المصرية والشهداء المصريين فى حرب 1973.

وأضاف الوزير، أن الدولة المصرية وقيادتها السياسية الحكيمة اهتمت بالعمالة المصرية في مختلف القطاعات، والعمالة غير المنتظمة بشكل خاص، لتحقق لهم كل الرعاية والحماية اللازمة فى ظل الجمهورية الجديدة ورؤية التنمية المستدامة 2030، باعتبارها من الفئات الأكثر إحتياجاً والأكثر تعرضاً للخطر في مجالات عملها المختلفة.

إصدار وثيقة التأمين ضد الحوادث الشخصية في 2021 بتعويض 100 ألف جنيه

وأوضح الوزير ، أن الوزارة قامت بإصدار وثيقة التأمين ضد الحوادث الشخصية للعمالة غير المنتظمة فى عام 2021 بتعويض 100 ألف جنيه فى حالات العجز الجزئي او الكلي أو الوفاة ، بإجمالى 250 ألف وثيقة ، واستطاعت الوزارة فى عام 2022 أن تزيد بما تقدمه لتلك الفئة فقامت برفع التعويض المقدم من تلك الوثائق الى 200 ألف جنيه لتحقيق مزيد من الأمان والاستقرار لتلك العمالة وأسرها لتعينهم على صعوبات الحياة ، كما رفعت سقف تلك الوثائق إلى 500 ألف جنيه.

لجان لحصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة

ووجه الوزير مديرية القوى العاملة بتشكيل لجان من العاملين المختصين بها، تكون مهمتها حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة فى قطاعات الزراعة والصيد والمقاولات بعد انتهاء شهر رمضان المعظم ودورة الانتخابات النقابية ، من أجل زيادة المسجلين على قواعد البيانات والوصول لكل عامل من تلك الفئة فى كل أماكن العمل داخل المحافظة ، بالتنسيق مع مديرية الزراعة والتى لديها قواعد بيانات متكاملة عن فئة الفلاحين باصدارها لكارت الفلاح بما يسهم في تسهيل مهمة حصر وتسجيل تلك العمالة.

وقدم أحمد عبد الهادي وكيل مديرية القوى العاملة بالشرقية ، الشكر والتقدير لوزير القوى العاملة على الدعم المقدم والمستمر للمديرية فى كافة مجالات العمل ، مهنئاً الحضور بذكرى انتصارات العاشر من رمضان التي تتصادف مع فعاليات اليوم.

وأوضح وكيل المديرية أن العمالة غير المنتظمة وضعت لها الوزارة خطة متكاملة بعمل منظومة الخدمات تنفذها مديريات القوى العاملة على مستوى المحافظات ، وذلك تفعيلاً للمبادرة الرئاسية حياة كريمة ،لتوفير مظلة حماية تأمينية وإجتماعية وصحية ، واليوم استكمالاً لما تم تقديمه لتلك الفئة العام الماضي بتسليم وثائق التأمين التكافلي للعمالة غير المنتظمة فى قطاع المقاولات والزراعة.