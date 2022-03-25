«سعفان» ومحافظ قنا يشهدان توقيع بروتوكول تعاون لحماية العمالة المصرية

شهد وزير القوى العاملة محمد سعفان، ومحافظ قنا اللواء أشرف الداودي، واللواء عبد الفتاح حرحور رئيس شركة مصر لأسمنت قنا، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة والمؤسسة المصرية للتنمية المتكاملة «النداء»، في مجال التنمية المستدامة ورعاية وحماية القوى العاملة.

وقع الاتفاقية عن الوزارة، المهندس أيمن إسماعيل قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني، وعن المؤسسة الدكتور وليد عبد الرحيم بريقع رئيس مجلس أمناء المؤسسة.

رعاية وحماية العمالة المصرية

ونصت الاتفاقية علي التعاون بين الجانبين في مجالات رعاية وحماية العمالة المصرية، وذلك من خلال دعم وتمويل الشباب لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، والتدريب على الحرف اليدوية والمهن الفنية والتراثية، والاطلاع على الأفكار الحديثة في مجال ريادة الأعمال بما يسهم في تشجيع ثقافة العمل الحر وتوفير المزيد من فرص العمل.

وأكد الجانبان أهمية التدريب المهني، والتدريب التحويلي في دعم الاقتصاد الوطني والحد من البطالة، والتشارك في إعداد وتدريب فريق من المدربين المؤهلين للتدريب على الحرف التراثية في مختلف المحافظات من أجل ضمان استمرارية تنفيذ الدورات التدريبية للشباب في هذا المجال، وتعزيز نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتنمية المهارات في مجالاتها المختلفة.

كما تم التأكيد علي التوعية بحقوق والتزامات العامل من أجل تحقيق الاستقرار في علاقات العمل، والتعريف بأنشطة الوزارة والتي تحقق أهداف هذا البروتوكول، والتشغيل من خلال إقامة ملتقيات التوظيف في المحافظات والقرى الأكثر فقراً، فضلا عن إطلاق مبادرات وعقد ورش عمل وبرامج تدريبية تعتمد على الاستفادة من خبرات الطرفين في هذا المجال .

تنفيذ البرامج التدريبية على الحرف الفنية والتراثية

وألزم البروتوكول مديرية القوي العاملة بقنا بإتاحة مراكز التدريب المهني التابعة له لتنفيذ البرامج التدريبية على الحرف الفنية والتراثية طبقا لاحتياج كل محافظة ولتدريب مرشحي المؤسسة وفقا للمهن التي يتم الاتفاق عليها في نطاق المراكز التدريبية المتاحة، والتعاون مع المؤسسة لتوفير فرص العمل وإقامة ملتقيات التوظيف وبرامج التوجيه والإرشاد الوظيفي، والتي تخدم جميع فئات المجتمع من شباب وخريجين وامرأة وأشخاص ذوي القدرات الخاصة، وإجراء الاختبارات العملية والنظرية وإصدار شهادات إتمام الدورة معتمدة من الطرفين لمتدربي المؤسسة، وكذلك إصدار شهادات قياس مستوى المهارة ، وترخيص مزاولة الحرفة حسب القواعد واللوائح المنظمة لهذا الشأن.

وتلتزم المؤسسة بموجب البروتوكول الموقع بالاشتراك مع الوزارة في تحديد المحافظات الأكثر احتياجاً للخدمات الاجتماعية وتقديم الدعم والتمويل للشباب المؤهلين لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، وتقديم التدريب المهني للشباب وإعداد مدربين مؤهلين للتدريب على المهن الفنية والتراثية، وتكوين فرق عمل ميدانية لتقديم التوعية للمجتمع بخدمات الوزارة وتسهيل الحصول على الخدمات المقدمة، وتشجيع الشباب الباحث عن عمل وحثه على رفع مهاراته المهنية والالتحاق ببرامج التدريب المهني وللحصول على فرص عمل بالتنسيق مع الوزارة.

وكذلك المساهمة بالدعم الفني والمالي في تطوير البنية التحتية وتجهيز ورش ومراكز التدريب المهني التابعة للوزارة طبقا للأولويات التي يحددها الطرفين وفقا للإمكانيات المتاحة، واجراء أعمال الصيانة وتوفير قطع الغيار بعد انتهاء كل برنامج لكل ورشة يتم استخدامها طبقا للبروتوكول، فضلا عن إجراء الدعاية اللازمة للمبادرات والندوات والبرامج التدريبية التي يتم تنفيذها وفقا لهذا البروتوكول.