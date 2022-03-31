«سعفان» يشارك في ندوة حول قانون التنظيمات النقابية بالتعاون مع تونس

شهد وزير القوى العاملة محمد سعفان، ختام فعاليات الندوة التثقيفية لـ «قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي - أهدافه وأحكامه وآليات وإشكاليات تطبيقه»، التي استمرت يومين متواصلين، بالتعاون مع المركز العربي لإدارة العمل والتشغيل بتونس وتحت رعاية منظمة العمل العربية، بمشاركة مسؤولي إدارات الاتصال النقابي بـ 13 مديرية للقوى العاملة.

يأتي ذلك في ظل استعداد وزارة القوى العاملة لعقد انتخابات المنظمات النقابية العمالية للدورة النقابية الجديدة 2022 - 2026 في النصف الأول من مايو المقبل، وذلك بحضور رابح مقديش خبير معايير العمل الدولية والعربية ومدير المركز العربي لإدارة العمل والتشغيل بتونس.

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حماية حق التنظيم النقابي في مصر

قدم «سعفان»، التهنئة للحضور بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، أعاده الله علينا بالخير والسعادة، مؤكدا أن وزارة القوى العاملة سعت جاهدة منذ عام 2016 لتحسين وضع التنظيم النقابي في مصر بتغيير القانون القديم، وتلافي كل ملاحظات منظمة العمل الدولية حول مواده، وإصدار القانون الجديد رقم 213 لسنة 2017 الذي اختص بحماية حق التنظيم النقابي في مصر، بما يتواءم ومعايير العمل العربية والدولية.

وأشار إلى أن اختصاص الجهات الحكومية المعنية في أعمالها بالإشراف على تطبيق القانون على خلاف ما تعتقده بعض المنظمات الدولية بتدخل تلك الجهات في شؤون المنظمات، وأعطت التنظيم النقابي الحق والحرية الكاملين لتأسيس تنظيم نقابي قوي ملتزم بالقوانين الموضوعة.

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توقف الانتخابات النقابية 12 عاما

نوه وزير القوى العاملة إلى أن الدورة الأخيرة من الانتخابات النقابية احتاجت من الجميع بذل مزيد من الجهد والعمل، خاصة بعد توقف تلك الانتخابات لمدة 12 عاما، وخروج العديد من المشرفين عليها على المعاش، ما زاد العملية صعوبة، إلا أن مديريات القوى العاملة استطاعت تخطي تلك المشكلة وعملت جاهدة على إنجاح تلك العملية في ظل الإمكانيات المتاحة لديها، وتم إنشاء منظومة إلكترونية لتنظيم وتسهيل تلك العملية كان لها دور مهم في خروج الانتخابات الأخيرة بالنتائج المرجوة.

ولفت إلى أن «الوزارة عملت على تطوير البرنامج المخصص للتنظيمات النقابية، وأتاحت من خلاله للمنظمات النقابية تسجيل بيانات جمعياتها العمومية على هذه المنظومة، ما يعطي عملية الانتخابات المقبلة من السهولة والسرعة ما نحتاجه لضمان نجاحها، والآن نحن في مرحلة البدء التجريبي لتقديم المشروعات الانتخابية للجان النقابية لدراستها وتقييمها قبل بدء عملية الانتخابات المقبلة».

ووجه بسرعة التواصل مع مديريات القوى العاملة بالمحافظات بخصوص عقد اجتماعات دورية وغرفة عمليات داخلها بخصوص تنظيم العملية الانتخابية وتلافي سلبيات الدورة الأخيرة، وتدعيم إيجابياتها لضمان مزيد من النجاح للدورة المقبلة 2022 - 2026 من خلال فرق عمل جماعية للوصول إلى معدلات أداء أفضل.

إعداد جيد لكوادر «القوى العاملة»

من جانبه، قدم مدير المركز العربي لإدارة العمل والتشغيل بتونس، الشكر والتقدير للوزير وفرق العمل داخل الوزارة والمديريات، على كل ما يقدمونه لخدمة التنظيم النقابي في مصر، ما يبرز الدور المهم الذي تقوم به الوزارة في المجتمع المصري، من الإشراف على التنظيم النقابي، ورعاية العمالة غير المنتظمة، وتوفير فرص العمل، والتدريب المهني الرائد، والمشاركة في تطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص، في سبيل الارتقاء بالمواطن المصري وتحقيق رفاهيته وآماله.

وأكد أن مقومات نجاح الندوة توفرت كاملة تحت إشراف الوزارة، وحضور مشرف من ممثلي المديريات في تفاعل جيد ساهم في نجاح فعاليات الندوة، ما يدل على أن الوزارة تعد كوادرها جيدا وباستمرار، مقدما الشكر والتقدير للمحاضرين المشاركين من الخبراء في مجال القوانين، وهو الأمر المعتاد من الكوادر المصرية التي تتمتع بالجدية والانضباط الذي جعلها محل تقدير من الجميع.

وكانت الندوة تناولت عدة موضوعات منها: الحقوق والحريات النقابية في إطار معايير العمل الدولية والعربية ومبادئ أجهزة الرقابة، التعريف بالقانون الجديد أهدافه وأحكامه، ملاءمة التشريع المصري مع معايير العمل الدولية والعربية من خلال القانون الجديد، شروط تأسيس المنظمات النقابية العمالية وتنظيم انتخاباتها، العقبات والتحديات أمام تطبيق القانون الجديد وكيفية تفاديها.

وشارك في الندوة من وزارة القوى العاملة، إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزير، آمال عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية، أمنية عبد الحميد مساعد فني بمكتب الوزير، مصطفى مجدي باحث بمكتب الوزير.