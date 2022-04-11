الصحة تخطط لإعداد جيلا جديدا خاليا من الأمراض الوراثية.. ماذا تفعل؟

قال الدكتور خالد عطيفي، المدير التنفيذي لمبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية، التابعة لوزارة الصحة، إن المبادرة بمثابة طفرة نوعية في الخدمات الصحية التي تقدمها الوزارة للمواطنين، وبالتحديد حديثي الولادة، لافتا إلى أن الهدف منها أن يكون لدينا جيلا خاليا من الأمراض الوراثية، خاصة أننا نشهد هذه الأيام تقدما كبيرا للغاية في علاج الأمراض الوراثية، وفي حال عمل مسحات واكتشفت الأمراض قبل ظهورها، وقبل ظهور الأعراض والمضاعفات، فكل هذا يعتبر تقدما كبيرا يفيد صحة المواطن، إذ يسهل عمل تدخلات قبل ظهور المرض وتفاقمه.

الدولة تهدف لمنع ظهور المرض والإعاقة

أضاف المدير التنفيذي لمبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية منة فاروق، ببرنامج «هذا الصباح» على شاشة «إكسترا نيوز»، أن هذه المبادرة لا تقتصر على المسح فقط، إذ يتم الكشف والتشخيص وتقديم العلاج، وبالتالي يتم منع ظهور المرض ومنع الإعاقة، وهو هدف كبير تتبناه الدولة، موضحا أن المبادرة بدأت باستهداف حديثي الولادة المحجوزين في وحدات الرعاية العاجلة بالمستشفيات، من يتم تسميتهم بالمبتسرين كمرحلة أولى.

الكشف على جميع المواليد وتطوير البرنامج

شرح عطيفي، أنه خلال المرحلة الثانية من مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية، سيتم التصديق على جميع المواليد بنسبة تغطية تصل لأكثر من 96.5% لمرضي قصور الغدة الدركية، فجميع المواليد بمصر، يتم الكشف عليهم بجميع الوحدات، التي تصل إلى أكثر من 5000 وحدة، يومي السبت والثلاثاء، حيث يتم إجراء الكشف الذي يسمى بـ«عينة الكعب»، موضحا أنه يتم تطوير البرنامج من خلال الاكتشاف المبكر لـ19 مرض آخر.