كل ما تريد معرفته عن مبادرة الأمراض الوراثية للأطفال حديثي الولادة

كشفت وزارة الصحة والسكان عن تفاصيل مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية للأطفال حديثي الولادة، التي انطلقت في شهر يوليو من العام الماضي 2021، وذلك من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وتستعرض «الوطن»، جهود وتفاصيل مبادرة الأمراض الوراثية للأطفال حديثي الولادة التي يتطلع المواطنون إلى تفاصيلها وفقاً لما أعلنته وزارة الصحة والسكان.

في نقاط.. تفاصيل مبادرة الأمراض الوراثية للأطفال حديثي الولادة

1 - انطلقت مبادرة الأمراض الوراثية للأطفال حديثي الولادة يوم 13 يوليو من العام الماضي.

2 - خلال المبادرة تم فحص 75 ألف طفل.

3 - المبادرة تقدم العلاج للأطفال بشكل مجاني.

4 - تم تخصيص عدد 25 مركزاً من أجل علاج الأمراض الوراثية للأطفال حديثي الولادة.

5 - المبادرة حالياً في المرحلة الأولى، حيث تقوم بالكشف عن عدد 19 مرضا وراثيا للأطفال المبتسرين.

6 - الأمراض الـ 19 التي يتم الكشف عنها هي: «تضخم الغدة الكظرية الخلقي، وفرط شحميات الدم الوراثي، وقصور الغدة الدرقية الخلقي، ونقص رباعي هيدروبيترين، وأنيميا الفول، وحموضة الدم العضوية، وارتفاع الجالاكتوز في الدم، ومرض البول القيقبي، وأكسدة الأحماض الدهنية، وارتفاع السيترولين بالدم، والفينيل كيتونوريا، وارتفاع هوموسيستين بالبول، والتليف الكيسي، ونقص إنزيم البيوتينيداز، ونقص الأورنيثين ناقل الكربامويل، وارتفاع حمض أيزوفاليريك بالدم، وارتفاع الأرجينين بالدم، وارتفاع التيروزين في الدم "النوع الأول"، وأخيراً ارتفاع الحمض البروبيوني أو الميثيل مالوني بالدم».

7 - الفحص من خلال المبادرة يتم عن طريق سحب عينة دم من كعب الطفل ثم تحليلها.

8 - إذا كانت نتيجة العينة إيجابية، يتم إحالة الطفل على الفور من أجل إجراء «اختبار تأكيدي للمرض»، ثم بدء تلقي الطفل للعلاج اللازم.

9 - منذ إطلاق الحملة تم بالفعل إحالة عدد 5010 أطفال من أجل إجراء الفحوصات التأكيدية.