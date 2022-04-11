الرعاية الصحية تطلق برنامجا للتهيئة العامة لموظفيها بـ«التأمين الشامل»

أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برنامجًا للتهيئة العامة لجميع العاملين بهيئة الرعاية الصحية وفروعها ومنشآتها المختلفة بالمحافظات الثلاث، لمنظومة التأمين الصحي الشامل «بورسعيد، الأقصر، والإسماعيلية».

مشروع التأمين الصحي الشامل

يأتي البرنامج وفقًا لتوجيهات الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، بهدف توحيد الرؤية والرسالة والأهداف العامة لدى جميع العاملين تحت مظلة الهيئة العامة للرعاية الصحية، باعتبار العنصر البشري هو الثروة الحقيقية للهيئة، حيث أشارت الهيئة إلى أنّهم شركاء نجاح في مشروع التأمين الصحي الشامل وليسوا موظفين وحسب.

محاور برنامج تهيئة العاملين بـ«الرعاية الصحية»

وأوضح بيان الهيئة، أنّ برنامج التهيئة يرتكز على عدة محاور، بداية من الرؤية والرسالة، مرورًا بالتعريف بقيادات الهيئة، والهيكل التنظيمي بالمقر الرئيسي، وما يوازيه في الفرع والمنشأة، وصولًا إلى شرح نظم التشغيل، ومبادئ مكافحة العدوى، ومبادئ الجودة الصحية، ومبادئ السلامة والصحة المهنية، ما يضمن تعزيز التحسين المستمر لبيئة العمل لتكون صحية وآمنة، بما ينعكس على مستوى الأداء التشغيلي وطبيعة الخدمات المقدمة.

وتابع البيان، أنّ البرنامج الذي جرى إطلاقه اليوم، عبر تطبيق Zoom يستمر على مدار شهر، بواقع محاضرتين يوميًا، ما يحقق التناغم في توحيد الرؤية والرسالة ومعايير العمل المنظبطة والمطورة وفق أعلى المعايير العالمية، بين جميع العاملين في الهيئة العامة للرعاية الصحية وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة بالمحافظات.

برنامج تدريبي مكثف

وأضاف البيان، أنّه سيعقب برنامج التهيئة العام، برنامجًا تدريبيا فنيًا مكثفًا لكل إدارة بالمقر الرئيسي من خلال المدير العام للإدارة، بحيث تنتقل المعلومات الخاصة بتلك الإدارة لجميع العاملين بجميع فروعها الهيئة بالمحافظات، بما يضمن وصول رؤية الهيئة والإدارة ونظم التشغيل وأدلة العمل لكل القطاعات بجميع محافظات الهيئة بالمحافظات الثلاث لمنظومة التامين الصحي الشامل.