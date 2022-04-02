«الرعاية الصحية» تطلق حملة «شامل» للتوعية بأهمية مشروع التأمين الصحي

أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية، اليوم، حملة تحت عنوان شامل، عبر صفحة الفيسبوك الرسمية للهيئة، بهدف تعزيز الوعي بشأن أهمية مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد ومميزاته، إضافة إلى دور وخدمات الهيئة العامة للرعاية الصحية في ضبط وتنظيم وتقديم الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة للمنتفعين بجودة عالمية.

منشورات توعوية بشأن مميزات التأمين الصحي

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، إلى أن الحملة تتضمن نشر منشورات توعوية بتصميمات وقوالب مختلفة حول أهمية ومميزات مشروع التأمين الصحي الشامل كأكبر مشروع قومي للإصلاح الصحي في مصر، يضمن علاج كل المصريين وتحقيق التغطية الصحية الشاملة لهم بعدالة وكرامة وجودة عالمية، إضافة إلى منشورات لتعزيز الوعي حول خدمات الهيئة باعتبارها ذراع الدولة الرئيسية في ضبط وتنظيم وتقديم الخدمات والرعاية الصحية للمنتفعين من خلال منشآتها الصحية المختلفة بالمحافظات.

امتداد التأمين الصحي لكل شبر في مصر

وأضافت الهيئة، أن الحملة تبدأ من اليوم تزامنًا مع بداية شهر رمضان الكريم، وتستمر مع امتداد تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد إلى جميع محافظات مصر؛ للتوعية بكل مستجدات العمل نحو امتداد المنظومة لكل شبر في أرض مصر، وكذلك مستجدات وخدمات ودور الهيئة في توفير خدمات الرعاية الصحية للمنتفعين باستخدام أحدث التقنيات العلاجية وفق ممارسات الصحة العالمية.

وأكدت الهيئة، اهتمامها بانتشار الحملات التوعوية لها لتعزيز وعي المواطنين حول أهم الموضوعات المتعلقة بمجال وخدمات الرعاية الصحية وتحقيق التغطية الصحية الشاملة لهم، وذلك على صفحات الفيسبوك الرسمية لها على مواقع التواصل الاجتماعي، التي لطالما كانت منصاتها وافية بالمعلومات التوعوية حول الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين وطرق الحصول عليها، ما يسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة وتوفير حياة كريمة لهم.