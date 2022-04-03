«الرعاية الصحية»: الاعتماد من الجهات الدولية يضمن تقديم الخدمات على أعلى مستوى

قال الدكتور أحمد غريب، مدير عام الإدارة العامة للرعاية الأولوية بهيئة الرعاية الصحية، إن المنشأت التي حصلت على الاعتماد طبقا للمعايير الدولية لجودة الرعاية الصحية المقدمة، لافتا إلى أن المعايير تضمن بأن تكون كل الخدمات والإجراءات التي يتم تقديمها للمنتفعين خلال رحلتهم بداخل المنشأت الصحية تتم على أعلى مستويات الجودة.

غريب: معايير اعتماد الوحدات والمراكز معترف بها دوليًا

وأضاف «غريب»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «هذا الصباح»، والمذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أن ما تقوم به الدولة حاليا هو تنفيذ رؤية مصر 2030 والمبنية على التوجهات العالمية، حيث أن المعايير التي يتم عليها اعتماد الوحدات والمراكز فقد اعترف بها دوليًا من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية.

غريب: لا نقف عند مرحلة.. ونستهدف التطوير بشكل مستمر

وأوضح أن اعتماد الوحدات والمراكز هو خطوة تؤكد بها الإدارة حرصها وإصرارها على الوصول لأعلى مستويات الجودة في الخدمات الصحية طبقا للمواصفات القياسية، كما وتهتم الإدارة بتطوير وتحسين الخدمات بشكل مستمر، «أحنا مش بنقف عند مرحلة ولكن بنستهدف بصفة مستمرة أنه يكون فيه تطوير للخدمات المقدمة للمنتفعين».

وجه مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، التهنئة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، معربين عن تمنياتهم أن يعم الخير والتقدم والإزدهار لبلدنا الحبيبة مصر.