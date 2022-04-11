دعاء إخراج زكاة الفطر وحكم وجوبها على الصغير .. الإفتاء توضح

يبحث الكثيرون عن دعاء اخراج زكاة الفطر، فهل هناك ما يسمى بـ دعاء إخراج زكاة الفطر، وماذا يقول المسلم أو ينوي عند إخراج زكاة الفطر، وما هو حكم إخراج زكاة الفطر وقيمتها وشروطها؟، كل هذه الأمور ترصدها «الوطن»، وفقا لما حددته دار الإفتاء المصرية، إضافة إلى صحة دعاء إخراج زكاة الفطر.

دعاء إخراج زكاة الفطر

ولم يرد عن الرسول عليه الصلاة دعاء معين يقال كدعاء إخراج زكاة الفطر أو صدقة، لكن من المستحب أن يقول عند إخراج زكاة الفطر: «اللهم اجعلها مغنمًا ولا تجعلها مغرمًا»، وهو حديث ضعيف عن دعاء إخراج زكاة الفطر عن أبي هريرة رضي الله عنها يقول: «إذا اعطيتم الزكاة فلا تنسوا أن تقولوا: اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما» .

وعن زكاة الفطر، فيعوض الله عباده ممن أخرجوا من الصدقات والزكاة ويخلف لهم من الخير الكثير، قال تعال: «وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ».

أما حكم زكاة الفطر، فأكدت دار الإفتاء أنها فرض على جميع المسلمين صغير أو كبير، عبد أو حر، ذكر أو أنثى، صام أو لم يصم، موضحة أن إخراج زكاة الفطر تكون مسئولية الرجل عن زوجته وأبنائه ولكل واحد منهم صاع.

قيمة زكاة الفطر

وأكدت دار الإفتاء أن قيمة زكاة الفطر هي 15 جنيه كحد أدنى للفرد، ولا يشترط الاقتصار على الزبيب والقمح والتمر فقط، فتجوز الزكاة بإخراج أية نوع من الطعام من الزبيب والحبوب والذرة والأرز وغيرهم، مؤكدة أنه يجوز دفع زكاة الفطر إلى الأشخاص المستحقين نقداً.

وأشارت إلى أن الفقير والمحتاج إذا ملك قوته وقوت عياله ويومه يجب أن يدفع الزكاة، أما إن لم يكن لديه ما يكفيه من قوته وقوة عياله فيقوم بتزكيته على نفسه ويسقط عن الباقي، ومن لم يملك زيادة فلا زكاة له، ويستمر وجوب زكاة الفطر حتى غروب آخر يوم في رمضان.