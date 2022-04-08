هل يجوز اخراج زكاة الفطر عن الجنين.. المفتي يجيب «فيديو»

إخراج زكاة الفطر عن الجنين، من الموضوعات الهامة والتي يُثار بشأنها العديد من الأسئلة خاصة في شهر رمضان المبارك والذي نهايته يكون عيد الفطر المبارك، وهو ما تستعرضه «الوطن» في هذا التقرير كل ما يتعلق بالزكاة واخراجها، وهل يجوز الزكاة على الجنين وهو لا يزال في رحم أمه؟ كل هذه الأسئلة نستعرض إجابتها من خلال دار الافتاء المصرية.

إخراج زكاة الفطر عن الجنين

وعن جواز اخراج زكاة الفطر عن الجنين، فإن مفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علام، نفى ذلك، وأكد أنه لا يجوز إخراج زكاة الفطر عن الجنين، قائلا «جمهور الفقهاء لا يوجبون زكاة الفطر عن الجنين».

جاءت تصريحات الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية خلال لقاء تليفزيوني له على قناة صدى البلد.

متى يجوز إخراج زكاة الفطر عن الجنين؟

وأشار الدكتور شوقي علام، مفتي الديار، إلى أنه إذا وُلد الطفل قبل غروب شمس آخرِ يومٍ من رمضان أخرجت عنه زكاة الفطر.

زكاة الفطر

وما تم الاستدلال عليه فيما يتعلق بموضوع إخراج زكاة الفطر عن الجنين، ما أخرجه أبو داود وابن ماجه من أن ابن عباس رضىِ الله عنهما قال «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات».

وشدد المفتي: «إذا وقع غروب الشمس لآخرِ يومٍ من رمضان والجنين لا يزال في بطن أمه فلا يجب إخراجها عنه، ومن أراد الإخراج عن الجنين فالأمر فيه سَعة ولا مانع أن يقلِّد قول مَن قال بذلك من أهل العلم».