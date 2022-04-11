QNB الأهلي: 323 مليار جنيه حجم الودائع حتى نهاية مارس

أعلن QNB الأهلي نتائج أعماله المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية في مارس 2022 والتي أظهرت تحقيق البنك صافي أرباح مجمعة 2,208 مليون جنيه مصري، محققا نسبة نمو 12% مقارنة بنفس الفترة في 2021، بينما بلغت صافي أرباح البنك المستقلة 2,040 مليون جنيه مصري.

نسبة التسهيلات الممنوحة

وبلغت نسبة التسهيلات الممنوحة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة إجمالاً 26.6% بنهاية مارس 2022 متخطيًا النسبة المستهدفة من قبل البنك المركزي وهي 25%، فيما يخص تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة بعد أن حقق البنك الحد الأدنى في ديسمبر 2021, وأيضًا بعدما تخطي بالفعل النسب المستهدفة فيما يخص نسبة التسهيلات الممنوحة للشركات الصغيرة والتي بلغت 1.31% ليواصل البنك تصدره لجهود البنوك العاملة في القطاع المصرفي في الوصول لهذا الهدف ودعم نمو الاقتصاد القومي.

وبلغ إجمالي محفظة القروض والسلفيات 198 مليار جنيه مصري بزيادة 15 مليار جنيه مصري ونسبة نمو 8% مقارنة بنهاية ديسمبر 2021، فيما بلغت الحصة السوقية للبنك من إجمالي القروض 5.96% في ديسمبر 2021 (طبقا لآخر بيانات متاحة من البنك المركزي المصري).

كما بلغت نسبة القروض غير المنتظمة 3.91% في نهاية مارس 2022، بينما بلغت نسبه تغطية المخصصات للقروض دون المستوى 142% وبلغ معدل كفاية رأس المال مستوى 22.5% في ظل التطبيق الأمثل للسياسات الائتمانية.

وبلغت ودائع العملاء 323 مليار جنيه مصري في نهاية مارس 2022 بزيادة 28 مليار جنية مصري، ونسبة نمو 9% مقارنة بديسمبر 2021 مدفوعة بالنمو في كل مجالات الأنشطة وقد بلغت الحصة السوقية للبنك من إجمالي الودائع 4.59 % في ديسمبر 2021 (طبقا لآخر بيانات متاحة من البنك المركزي المصري).

ويتمتع البنك بمعدل توظيف عالي للودائع حيث بلغت نسبة القروض إلى الودائع 61.2% (في نهاية مارس 2022) مقارنة بمتوسط 48% للقطاع المصرفي (في ديسمبر 2021 طبقا لأخر بيانات متاحة من البنك المركزي المصري) في ظل التركيز على نمو العمليات المصرفية الأساسية مع الحفاظ على معدلات سيولة عالية في كل العملات.