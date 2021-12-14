البنك المركزي يدعم المتعثرين من الشركات الصغيرة والمتوسطة بقرارات جديدة

أصدر البنك المركزي حزمة من القرارات لدعم العملاء المتعثرين في البنوك، وتحديدا الشركات الصغيرة والمتوسطة، بهدف التخفيف عليها ومساندتها على الاستمرار في العمل والإنتاج والحفاظ على العمالة وتوفير السيولة المطلوبة لاستمرار العملية الانتاجية، والحفاظ على العمالة.

إدراج العملاء ضمن المرحلة الثالثة

وقرر البنك المركزي المصري، بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة، إدراج العملاء ضمن المرحلة الثالثة في حالة عدم الالتزام بالشروط التعاقدية، في حالة وجود مستحقات تساوي أو تزيد عن 180 يومًا متصلة، بدلا من 90 يوما، وفقا للتعليمات الحالية.

وبالنسبة للعملاء السابق إدراجهم بالمرحلة الثالثة لوجود مستحقات تساوي أو تزيد عن 90 يوما، يجرى ترقيتهم إلى المرحلة الثانية إذا كانت المستحقات تقل عن 180 يوما، مع استمرار الاحتفاظ بالخسائر الائتمانية المتوقعة والمحتسبة لهؤلاء العملاء، ويجرى ترقية العملاء من المرحلة الثالثة إلى المرحلة الثانية، في حالة استيفاء كافة العناصر الكمية والنوعية الخاصة بالمرحلة الثانية، وسداد العوائد المستحقة المجنبة/ المهمشة حسب الأحوال والانتظام في السداد لمدة 90 يومًا.

ترقية العملاء من المرحلة الثالثة إلى الثانية

وأضاف «المركزي» أنه بالنسبة لـ الشركات الصغيرة والمتوسطة المنتظمة في السداد في 31 ديسمبر 2019، وجاء تعثرهم نتيجة لتداعيات الأزمة الحالية يتعين ترقية هؤلاء العملاء من المرحلة الثالثة إلى المرحلة الثانية، مع التأكيد على استمرار حساب الخسائر الائتمانية المتوقعة على أساس المرحلة الثالثة، إلى أن يقوم العملاء باستيفاء كافة شروط الترقي، وفقًا للتعديلات الواردة بالبند الأول حتى يتسنى حساب الخسائر الائتمانية المتوقعة على أساس المرحلة الثانية، كما تطبق كافة ماسبق لمدة 18 شهرًا اعتبارًا من تاريخه.

إعادة هيكلة الأقساط المستحقة

وأشار «المركزي» إلى ضرورة العمل بما ورد بالكتاب الدوري الصادر في 14سبتمبر 2020، من قيام البنوك بإعادة هيكلة التسهيلات الائتمانية للعملاء بعد دراسة الموقف المالي والتدفقات النقدية الخاصة بهم، وذلك بهدف الوصول إلى هيكل تسهيلات مناسبة لقدراتهم الحالية على السداد، مع التأكيد على إمكانية استخدام البنوك لبعض البدائل لمساندة العملاء وفقا لدراسة البنك، والتي من بينها زيادة مدة التسهيلات، وإعادة هيكلة الأقساط المستحقة، ومنح فترة سماح وفقًا لدراسة موقف العميل، وغيرها من البدائل المتاحة للبنوك.