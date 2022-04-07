عاجل.. البنك المركزي: تراجع الاحتياطي النقدي نهاية مارس 2022

بلغ رصيد احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري، 37.082 مليار دولار أمريكي، في نهاية شهر مارس 2022، مقابل نحو 40.99 مليار دولار أمريكي في نهاية شهر فبراير 2022.

وقال البنك المركزي المصري، في بيان، حصلت «الوطن» على نسخة منه، إنّه التزامًا بدوره البنك في الحفاظ على استقرار الأسواق المصرية، وفي ظل الأوضاع لاقتصادية العالمية المضطربة، جراء الأزمة الروسية الأوكرانية، قام البنك المركزي المصري خلال شهر مارس 2022، باستخدام جزء من احتياطي النقد الأجنبي لتغطية احتياجات السوق المصري من النقد الأجنبي.

استخدام جزء من احتياطي النقد الأجنبي

وأضاف البنك، أنّ استخدام جزء من احتياطي النقد الأجنبي، جاء أيضاً لتغطية خروج استثمارات الأجانب والمحافظ الدولية، وكذلك لضمان استيراد سلع استراتيجية، إضافة إلى سداد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية للدولة.

وأوضح البنك، أنّه على الرغم من التغيير في الاحتياطي الذي ظهر خلال شهر مارس 2022، فإنه لا يزال قادرًا على تغطية أكثر من 5 أشهر من الواردات السلعية متخطياً المؤشرات الدولية لكفاية الاحتياطيات.

وفي ضوء التطورات الراهنة، يؤكد البنك المركزي المصري، أنه سيستمر في متابعة وتقييم الأوضاع العاليمة، عن كثب لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة أي تداعيات قد تطرأ مستقبلاً.