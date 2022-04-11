التفاصيل الكاملة لمصرع 3 أطفال غرقاً في ترعة ببني سويف 

لقي 3 أطفال، بينهم شقيقان، مصرعهم غرقاً في ترعة «عزبة الحلو»، بدائرة مركز ناصر، شمال محافظة بني سويف، اليوم الاثنين، أثناء قيامهم بغسيل سجاد وحصير فى مياه الترعة، قبل أن يسقطوا بداخلها، ولم يتمكنوا من الخروج، وجرى انتشال جثثهم ونقلها إلى مشرحة مستشفى ناصر، تحت تصرف النيابة العامة والشرطة.

بلاغ بغرق 3 أطفال في ترعة «الحلو» ببني سويف

تلقى اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بمصرع 3 أطفال، بينهم شقيقان، داخل ترعة «عزبة الحلو»، بمركز ناصر، شمال المحافظة، أثناء غسيل حصير وسجاد بمياه الترعة، حيث انزلقت أقدامهم وسقطوا في المياه، ولم يمكنهم الخروج منها، حيث لقوا مصرعهم في الحال، ووجه مدير الأمن على الفور بسرعة نقلهم إلى مشرحة المستشفى.

3 سيارات إسعاف لنقل الجثث إلى مشرحة مستشفى ناصر العام

وانتقلت 3 سيارات إسعاف، تابعة لمرفق بنى سويف، إلى مكان الحادث، وتولت نقل جثث الأطفال الثلاثة إلى مشرحة مستشفى ناصر العام، تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة.

أسماء الاطفال الثلاثة المتوفين في الحادث

وتبين أن الأطفال الثلاثة هم «أحمد سيد عبد الهادي»، 14 سنة، وشقيقه «عبد الرحمن»، 12 سنة، و«ندى حامد بريك عيد»، 14 سنة، وتم إيداع الجثامين الثلاثة مشرحة مستشفى ناصر العام، تحت تصرف النيابة.

وانتقلت قوة من مركز شرطة ناصر إلى موقع البلاغ، وبسؤال الأهالي أفادوا بأن الأطفال كانوا متواجدين أثناء القيام بعملية غسيل السجاد والحصير الخاص بأسرهم فى مياه الترعة، وأثناء الغسيل سقطوا فى المياه ولم يتمكنوا من الخروج، وحاول بعض الأهالي إنقاذهم إلا أنهم كانوا قد فارقوا الحياة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية، وأمرت بسرعة تحريات البحث الجنائي حول ظروف وملابسات الواقعة، والتصريح بدفن جثث الأطفال الثلاثة عقب ورود تقرير الصفة التشريحية.