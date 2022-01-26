تشييع جثامين 5 شباب ضحايا حادث بني سويف

شيع أهالي قرية إبشنا التابعة لمركز بني سويف، منذ قليل، جثامين 5 من شباب القرية إلى مثواهم الأخير، من مستشفى ناصر العام بعد إنهاء تصاريح الدفن بعدما لقوا مصرعهم جميعاً في حادث انقلاب سيارة ملاكي كانوا يستقلونها بترعة الإبراهيمية بالقرب من الطريق الزراعي بني سويف الواسطى بدائرة مركز ناصر.

لمشاهدة فيديو تشييع الجثامين الخمس

وفاة 5 شباب غرقا انقلبت بهم سيارة ملاكي في ترعة الإبراهيمية ببني سويف

وتعود الواقعة بتلقى اللواء طارق مشهور، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بتلقيهم بلاغًا بوقوع حادث مروري بالطريق الزراعي بني سويف الواسطى دائرة مركز ناصر، إثر انقلاب سيارة ملاكي في ترعة الإبراهيمية، ووجود حالات وفاة، والذي وجَّه بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة وتوجيه سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

وتبين من التحريات الأولية انقلاب سيارة ملاكي في ترعة الإبراهيمية بالطريق الزراعي بني سويف الواسطى فيما بين قريتي الزيتون ودلاص، ما أسفر عن وقوع 5 حالات وفاة وتم نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى ناصر بواسطة 3 سيارات إسعاف.

اسماء حالات الوفاة نتيجة الحادث

وتبين أن المتوفين هم: اسلام ناصر سيد جمعة، 23 سنة، محمود محمد سيد، 26 سنة، محمد ربيع سيد، 23 سنة، أحمد مختار رجب، 23 سنة، ومحمود ربيع محمد، وتم إتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وإخطار جهات التحقيق لتولي التحقيقات.

الحزن يخيم على قرية ابشنا ببني سويف

وخيم الحزن على قرية ابشنا في محافظة بني سويف لوفاة 5 من أبنائها في الحادث، حيث اتشحت القرية بالسواد وانهمرت نساء القرية في البكاء والصريخ.