مصرع طفل غرقا أثناء لهوه علي شاطيء ترعة جنوب بني سويف

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن بني سويف، جثة لطفل في عامه الرابع، اليوم، لقى مصرعه غرقا، أثناء لهوه بمفرده علي شاطي ترعة «عزبة البنك»، التابعة لمركز الفشن جنوب المحافظة، وجرى نقل جثته إلى مشرحة مستشفى الفشن المركزي تحت تصرف النيابة العامة والشرطة.

وتلقى اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بغرق طفل في ترعة البنك بمركز الفشن أثناء لهوه بمفرده، فوجه إلى سرعة إنتقال رجال الإنقاذ وانتشال جثته، وإتخاذ الأجراءات القانونية.

وانتقل العقيد محمود مهني مأمور مركز شرطة الفشن على رأس قوة أمنية ضمت رجال الإنقاذ النهري إلى مكان البلاغ يرافقه الرائد أحمد حسين رئيس مباحث مركز الفشن، وتبين أن الطفل يدعى «مهدي.ص»، 4 سنوات، مقيم بعزبة البنك التابعة لدائرة المركز.

و تبين من التحريات أن الطفل ذهب إلى حقل والده وأثناء لهوة بمفرده على شاطي الترعة سقط في المياه، ولعدم تواجد احد بالقرب منه لقي مصرعه غرقا.

تم انتشال الجثة ونقلها لمستشفي الفشن المركزي، وبتوقيع الكشف الطبي عليها بمعرفة الدكتور فاروق زهران مفتش الصحة، تبين عدم وجود شبهة جنائية، وأن سبب الوفاة اسفكسيا الغرق، وتحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، فصرحت بدفن الجثة.

وشهدت محافظة بني سويف، صباح اليوم الإثنين، حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الشرقي بحري نفق سنور بمسافة 2 كيلو، ما أسفر عن مصرع إثنين، وإصابة 3 أخرين، من محافظة البحيرة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج، والجثتين إلى مشرحة المستشفى ذاتها تحت تصرف النيابة العامة والشرطة.