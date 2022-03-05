4 طعنات لطالب إعدادي بـ«مطواة» من زميله في الدقهلية.. خناقة لعب كرة قدم السبب

أصيب طالب في الصف الثاني الإعدادي بمحافظة الدقهلية، بعدد 4 جروح «طعنين بالظهر، وآخرين بالكتف»، واتهم زميله بإحداث إصابته، نتيجة وقوع مشادة كلامية بينهما بسبب لعب كرة القدم، وجرى نقل المصاب إلى مستشفى منية النصر المركزي لتلقي العلاج اللازم، وبضبط الطالب المتهم، اعترف بارتكاب الواقعة باستخدام سلام أبيض «مطواة»، وتبين أن المشاجرة وقعت خارج المدرسة، وأن المصاب كان هارب من المدرسة والمتهم متغيب.

وصول طالب مستشفى منية النصر مصاب بطعنات

تبلغ لمأمور مركز شرطة منية النصر، من إدارة تأمين المستشفيات بوصول المصاب «نادر. م. م»، 15 سنة طالب بالصف الثاني الإعدادي بمدرسة ميت تمامه الإعدادية، مقيم في قرية ميت تمامه- دائرة المركز إلى مستشفى منية النصر المركزي، مصابا بعدد اثنين جرح طعني بالظهر، وآخرين بالكتف الأيسر، إذ تعدي من آخرين.

الطالب يتهم زميله بإحداث إصابته

انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث مركز منية النصر، وبالفحص وبسؤال المصاب في محضر الشرطة، اتهم المدعو «محمد. ع. م»، 15 سنة طالب بالصف الثاني الإعدادي بذات المدرسة، مقيم بذات العنوان، بالتعدي عليه بالضرب بألة حادة: وإحداث إصابته بالشارع أمام المدرسة من الخارج، وذلك إثر حدوث مشادة كلامية بينهما أمس، بسبب لعب كرة القدم، خارج المدرسة، عقب انتهاء اليوم الدراسي.

القبض على المتهم واعترافه بالواقعة

تمكنت مباحث منية النصر، من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف، في محضر الشرطة، بارتكاب الواقعة لذات السبب، وأضاف بتخلصه من الأداة الحادة عبارة عن «مطواة».

وبالاستعلام من إدارة المدرسة، تبين بأن المصاب مثبت بالمدرسة «هروب»، وكذا المتهم «غياب»، وتحرر عن ذلك المحضر برقم 2442 لسنة 2022 جنح مركز منية النصر، لاتخاذ الإجراءات القانونية.