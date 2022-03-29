إسماعيل يوسف: منتخب مصر خاض معركة في السنغال وليس مباراة كرة قدم

قال إسماعيل يوسف، لاعب منتخب مصر السابق، إن المنتخب واجه ضغطًا عصبيًا وجهدًا نفسيًا كبير داخل الملعب أمام السنغال، ولم يقصر اللاعبون في الأداء ضمن إياب الدور الحاسم من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

يوسف: منتخبنا كان في طريقه لمعركة وليس مباراة

وأوضح «يوسف» خلال استضافته ببرنامج «مساء DMC» مع الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية «DMC» أن السنغال حصل على فرصة كبيرة للوصول لكأس العالم، وكان لابد من تأهيل لاعبينا نفسيا على أنهم في طريقهم لمعركة وليست لمباراة.

وأشار «يوسف» إلى أن قلة الخبرة ووجود لاعبين صغار في السن ضمن صفوف المنتخب كان له تأثير كبير في مواجهة الضغوط النفسية التي تعرض لها المنتخب المصري داخل السنغال، موضحا أن الجمهور السنغالي لا يظهر بهذا الشكل في الطبيعي وخضنا العديد من المباريات معه ولم يحدث ذلك من قبل، ولكنه تعامل بكل الأوراق التي يملكها ولاعبو السنغال كانوا مشحونين بشكل كبير.

يوسف: السنغال بذلت جهدا كبيرا في الشوط الأول

وأضاف «يوسف»: «لاعبو السنغال بذلوا جهدا كبيرا في الشوط الأول ولكن منتخبنا واجهها بطريقة لعب غير مناسبة، كنا نخوض مباراة من أجل كأس العالم وكان لا بد من تأهيلهم نفسيا بشكل أكبر لمواجهة الشحن المعنوي وأفعال الجمهور السنغالي».

وأشار تيجانا إلى أن تقسيم المبارة التكتيكي يجب أن يتضم التنوع على مستوى المباراة للدخول من ثغرات الفريق المواجهة واستغلال نقاط الضغف، موضحا أن في الشوط الثاني تغيرت طريقة اللعب واللاعبين ووفقرت لنا مساحة لفتوح وزيزو ومحمد صلاح ومرموش وإمام عاشور للتقدم بعض الشيء.