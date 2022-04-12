من «بدر» إلى تحطيم أسطورة جيش إسرائيل.. المفتي يستعرض انتصارات تحققت في رمضان

تناول الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، انتصارات عديدة تم تحقيقها خلال شهر رمضان الكريم، التي كان آخرها نصر أكتوبر المجيد 1973، خلال برنامجه «اللهم أعنا»، على إذاعة راديو «9090»، إذ ذكر أن رمضان عظيم وهو شهر الجهاد، ويشهد التاريخ أنه ما من شهر شهد معارك وانتصارات للمسلمين، كما شهد شهر رمضان المبارك، وهو تشريف يضاف لهذا الشهر الكريم، فوق تشريفه بنزول القرآن الكريم، وبدء نزول الوحي على سيدنا محمد عليه السلام.

شهر رمضان الكريم شهد الكثير من الانتصارات

أضاف «علام»، أن شهر رمضان الكريم شهد الكثير من الانتصارات والفتوحات والمعارك، التي كانت حاسمة، وأهم هذه الانتصارات العظيمة، معركة بدر الكبرى التي وقعت في 17 من شهر رمضان في السنة الثانية من الهجرة، وكذلك في السنة الثامنة من الهجرة في 20 من شهر رمضان، كان فتح مكة، الذي دخل الناس إثره فى دين الله أفواجا، وفى عهد الدولة المملوكية، استطاع سيف الدين قطز والظاهر بيبرس صد الهجمات المغولية الهمجية التي اجتاحت مساحات واسعة من العالم الإسلامي، وكان ذلك في 25 من شهر رمضان عام 658 هجريا.

انتكاسة خطيرة للمفاهيم

أشار مفتي الديار المصرية، إلى أنه في العصر الحديث، انتصرت قواتنا الباسلة في حرب العاشر من رمضان عام 1973 ميلاديا، وكان انتصارا مدويا حطم به جشينا المصري العظيم، أسطورة الجيش الإسرائيلي، الذى لا يقهر كما كانوا يقولون، وأضاف بهذا النصر مزيدا من المجد والتشريف لهذه الأمة، وبعد ما كان شهر رمضان العمل والكفاح والجهاد والتضحية، أصبح شهرا للراحة والكسل، بل وفضول النوم والطعام، وهو انتكاسة خطيرة للمفاهيم، منذر بسوء العاقبة إن لم يتدارك وينتبه له.