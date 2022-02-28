شوقي علام: حلول الشريعة تحتاج إلى عقل مدرك لها ولواقع الناس

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية إنَّ الاستثمار في الإنسان يحقق المقصود الشرعي الأساسي، مشددًا على أنَّ المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية يعتبر من المشروعات العملاقة التي تنضم إلى المشروعات الأخرى التي شهدتها الدولة المصرية.

الشريعة الإسلامية تعطي الحلول بلا شك وريب

وأضاف «علام»، خلال فعالية إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، المقامة بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي أنَّ الشريعة الإسلامية تعطي الحلول بلا شك وريب لكل المشكلات لكنها تحتاج إلى عقل مدرك لها وعقل مدرك لواقع الناس وتشابكه وتعقده.

لاحظنا خلال فتاوى الزواج والانفصال وجود خلل حقيقي لدى بعض الأسر

وتابع مفتي الجمهورية أنَّ هناك خلل حقيقي لدى بعض الأسر وهو ما يتمّ ملاحظته في فتاوى الزواج والانفصال، موضحًا «عملنا على أكثر من محور وأطلقنا دورات للمقبلين على الزواج وهي لا تأخذ الجانب الشرعي فقط ولكن الجانب العلمي أيضًا لعلماء النفس والاجتماع والشريعة الإنسانية ومنذ عامين أنشأنا وحدة إرشاد الزواج وتعنى بعلاج المشكلات لوقاية الأسرة من الانهيار».

واستكمل مفتي الجمهورية: «أنشأنا وحدة الرسوم المتحركة (موشن جرافيك) ونبث من خلالها ما يمكن أن ينفع الأسر المصرية بالتعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة، وبالتالي السياسات التكاملية والعمل الجماعي هما أساس النجاح في هذه المرحلة».