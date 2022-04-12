4 حيل من أيفون تعيد جهازك جديد مرة تانية .. منها استبدال البطارية

بعد مرور عدة أعوام على اقتناء الهاتف المحمول «أيفون»، الخاص بك، قد تجد أنه أصبح قديم ولم يعد سريعا بجانب ظهور عدد من المشكلات الأخرى التي قد تحدث، ومؤخرا أعلنت الشركة عن 4 حيل ذكية تجعلك تشعر بأن هاتفك أصبح جديد مرة أخرى، واستعرض موقع «ذا صن» البريطاني تلك الحيل لقرائه.

استبدل بطاريتك القديمة بأخرى حديثة

في كل مرة تقوم فيها بتفريغ شحن بطارية هاتفك الأيفون وإعادة شحنة مرة أخرى، فإنك تستهلك الحد الأقصى لسعة البطارية، فعلى مدار عامين من المتوقع أن يتبقى حوالي 80٪ من سعة البطارية، ويمكنك التحقق من صحة بطاريتك من خلال الانتقال إلى الإعدادات> البطارية والنقر على «صحة البطارية».

وإذا كان جهاز الأيفون الخاص بك يتمتع ببطارية منخفضة للغاية، فيمكنك الحصول على بطارية بديلة خارج الضمان من Apple مقابل 69 دولارًا، وهذا خيار أرخص بكثير من شراء iPhone جديد.

قم بتحديث جهاز iPhone الخاص بك

يعد تحديث جهاز الأيفون الخاص بك طريقة مؤكدة لجعل جهازك يشعر بالانتعاش بسرعة، حيث ستحصل على ميزات جديدة تمامًا، وبعض تصميمات الواجهة الجديدة، ومجموعة جديدة من خلفيات iPhone أيضًا، كل ما عليك فعله الانتقال إلى الإعدادات> عام> تحديث البرنامج والترقية في غضون دقائق.

وإذا وجدت أنه لا يمكنك التحديث إلى أحدث إصدار من iOS لأن iPhone الخاص بك قديم جدًا، فهذه مشكلة كبيرة، وهذا يعني أنك لم تعد تحصل على أحدث إصلاحات الأمان، مما يعرضك لخطر هجمات القرصنة، لذلك يجب أن يكون نقص تحديثات البرامج هو الموعد النهائي للترقية إلى طراز iPhone أحدث.

تنظيم تطبيقاتك

إذا كان لديك جهازiphone لفترة من الوقت، فمن المحتمل أن يكون لديك العشرات أو حتى المئات من التطبيقات، ومع ارتفاع عدد التطبيقات، من السهل أن تخرج صفحات الشاشة الرئيسية عن السيطرة، وتعد إحدى الحيل هي إخفاء صفحات الشاشة الرئيسية، وهذا يعني أنه يمكنك الحصول على تجربة أكثر تنظيمًا، بينما تظل قادرًا على تصفح جميع تطبيقاتك.

مكتبة تطبيقات iOS 14

ويأتي ذلك بفضل مكتبة تطبيقات iOS 14، ما يعني أن وجود شاشة رئيسية مليئة بالتطبيقات لم يعد ضروريًا، فلديك الآن مكتبة تطبيقات دائمة إذا قمت بالتمرير وصولاً إلى يمين الشاشة الرئيسية، وهذا هو المكان الذي يتم فيه تخزين جميع تطبيقاتك، ويتم تنظيمها تلقائيًا في فئات خاصة بها، لذلك إذا كان لديك أي تطبيقات على صفحات مخفية على الشاشة الرئيسية، فستظل مرئية في مكتبة التطبيقات الخاصة بك، كل ما عليك هو أن تتأكد من تخزين أي تطبيقات تريد إخفاءها على صفحة الشاشة الرئيسية التي يسعدك إخفاءها أيضًا، ثم اضغط بإصبعك على الشاشة الرئيسية حتى تبدأ أيقونات التطبيق في الاهتزاز، بعد ذلك، انقر فوق الفقاعة التي تحتوي على نقاط بداخلها أسفل الشاشة، تلك التي تعرض الصفحة التي تتصفحها، وسينقلك هذا إلى عرض الشاشة الرئيسية الذي يتيح لك إخفاء الصفحات الفردية عن طريق إلغاء تحديدها، وبمجرد الانتهاء، ما عليك سوى النقر فوق تم في الزاوية اليمنى العليا.

احصل على غطاء iPhone جديد

قد يبدو هذا سخيفًا، لكنه أحد أفضل الطرق لتحسين جهاز iPhone الخاص بك على الفور، فإذا كان لديك أيفون لفترة من الوقت، فمن المحتمل أن يكون به بعض التلف، وللشعور بأن هاتفك مازال جيد عليك وضعه في جراب جديد له، حيث سيؤدي هذا إلى الإخفاء والعيوب، ويجعل أداتك تبدو جديدة على الفور.