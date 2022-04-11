أيفون تطرح طرقا جديدة عبر هواتفها للاستخدام في حالات الطوارئ

يستخدم العديد من الأشخاص أجهزة هواتف أيفون iPhone الخاصة بهم للعمل أو اللعب، دون علمهم بما التي تحتويه هذه الهواتف التي يمكن أن تنقذ أرواحهم خاصة في حالات الطوارئ من خلال العديد من الطرق التي أتاحتها الشركة وفق عدد من الطرق التي يمكن أن يحتاج لها أي شخص مساعدة في حال حدوث أي شيء طارئ.

وأطلقت شركة آبل Apple سلسلة من الإعلانات التجارية التي توضح بالتفصيل الحالات الحقيقية لساعة Apple Watch التي تنقذ الأرواح في حالات الطوارئ.

وقال موقع «ذا صن» البريطاني إن لمحة عن استخدام منتجات Apple ليس كألعاب عالية الأداء، ولكن كسلع تجعل ممارسة الرياضة أو المغامرة أو العيش ببساطة أكثر أمانًا، حيث تتمتع أجهزة آبل بالعديد من ميزات الأمان التي لا يدرك العديد من المستخدمين أن لديهم.

حيث يمكنك الهاتف بالاتصال بخدمات الطوارئ SOS والتي تتميز باتصالها السريع وتمت برمجتها في كل جهاز iPhone، وللاستفادة منها اضغط مع الاستمرار على زري الصوت والقفل في وقت واحد - ستظهر شاشة جديدة مع خيارات التمرير.

خاصية لتحديد أهم المعلومات الصحية الخاصة بك

وكذلك يطلق هواتف أيفون الهوية الطبية يمكن تحسين فعالية Emergency SOS عن طريق التحميل المسبق لجهاز iPhone الخاص بك بالمعلومات الصحية الأساسية. في تطبيق Health، يمكن للمستخدمين إدخال تاريخ ميلادهم وفصيلة الدم والحالات الطبية الحالية والحساسية، وذلك من خلال إدخال البيانات الصحية الرئيسية، يمكن للمستجيبين في حالات الطوارئ أن يتفاعلوا بشكل أفضل مع وضعك في حالة إصابتك بالعجز، ففي علامة التبويب نفسها، يمكنك إضافة جهة اتصال للطوارئ - سيتم إرسال جهة اتصال الطوارئ الخاصة بك تلقائيًا عبر رسالة نصية في حالة اتصال جهاز iPhone الخاص بك بخدمة SOS للطوارئ.

أما الخرائط غير المتصلة بالإنترنت هذه الميزة مصنوعة عن طريق الدمج من منتجات Google وApple، قبل الانطلاق في رحلة التنزه أو التخييم، قم بتنزيل بضعة أميال مربعة من المنطقة للوصول إليها دون اتصال بالإنترنت.

وافتح خرائط Google، وابحث عن وجهتك - لا تستخدم التفاصيل لأنك لا تريد أن تسقط دبوسًا - ستفعل عملية بحث واسعة مثل اسم المدينة، بمجرد إدخال اسم المدينة، قم بالتمرير يسارًا في القائمة الموجودة في الأسفل وانقر فوق تنزيل.

سيُطلب منك رسم خريطة مخصصة، والتي سيتم تنزيلها مباشرة على جهازك - تأكد من أن لديك مساحة تخزين لها.

وستعمل البوصلة بدون خدمة الخلية قد تكون قادرًا على الخروج من الازدحام باستخدام الاتجاهات الأساسية - وهذا بالطبع إذا لم تقم بتنزيل خريطة غير متصلة بالإنترنت.

ويمكن أن يساعدك iPhone في تقليل درجة الخطر أو تجنب الأزمات تمامًا، لذلك عليك أن تكون على دراية بميزات الأمان وتطبيقاتها للحصول على أقصى حماية من جهازك، إذا قمت بتمرير شريط الطوارئ SOS عبر الشاشة، فسيقوم iPhone بتحديد موقعك الجغرافي والاتصال بالسلطات المحلية، في حالة عدم إمكانية التمرير عبر الشاشة، سيؤدي الضغط على مستوى الصوت والقفل إلى بدء العد التنازلي، وفي نهايته سيتم استدعاء السلطات.