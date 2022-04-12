رسميا.. Vivo تطلق أول هاتف قابل للطي في السوق الصينية «X Fold»

أعلنت شركة فيفو الصينية، عن اطلاق، أول هاتف قابل للطي Vivo X Fold، كما تطلق الشركة جهازين آخرين Vivo X Note و Vivo Pad اللوحي.

وبحسب ما نشرته منصة indianexpress، من المتوقع أن يتم إصدار الهاتف في الهند خلال العام الجاري وعدد من دول الشرق الأوسط وأوروبا على العلم أن الهاتف الآن تم إصداره رسميا فى السوق الصينية.

ويعتبر فيفو X فولد Vivo X Fold أول هاتف قابل للطي للشركة، حيث يتميز بتصميم ممتاز يشبه Samsung Galaxy Z Fold 3، ويتضمن مفصلة تمتد إلى أسفل منتصف الجهاز، وتقسيم الشاشة الداخلية الأكبر إلى قسمين، بينما تكون الشاشة الخارجية تحت تصرف المستخدمين عندما يريدون استخدام الهاتف دون فتحه.

تشمل الميزات المتوقعة لوحة OLED داخلية قابلة للطي مقاس 8 بوصات 2K LTPO 3.0 وشاشة خارجية Full HD + مقاس 6.53 بوصة، حيث تحصل كلتا الشاشتين على معدل تحديث يبلغ 120 هرتز.

بطارية تبلغ 4600 مللي أمبير مع شحن سريع بقدرة 50 وات

كما توجد كاميرا رباعية على ظهر الهاتف، إلى جانب بطارية تبلغ 4600 مللي أمبير مع شحن سريع بقدرة 50 وات، ومن المحتمل أن يتم تشغيل الجهاز بواسطة مجموعة شرائح Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1.

هاتف Vivo X Note

فيفو X نوت هاتف Vivo X Note ليس هاتفًا قابلاً للطي، ولكنه أحدث هواتف العلامة التجارية، من المتوقع أن يتميز الهاتف بشاشة كبيرة بحجم 7 بوصات QHD + بسعة 5000 مللي أمبير ودعم الشحن السلكي 80 وات والشحن اللاسلكي 50 وات.

تم ضبط الهاتف أيضًا على إعداد كاميرا جديدة بالتعاون مع Zeiss Optics، بما في ذلك شريحة تصوير داخلية جديدة في الجهاز، ويمكن تشغيل هذا الهاتف أيضًا بواسطة مجموعة شرائح Qualcomm Snapdragon 8 من الجيل الأول.

Vivo Pad

لوحة فيفو الجهاز اللوحي الأول للعلامة التجارية، Vivo pad من المتوقع أن يتم تشغيله بواسطة شريحة Qualcomm Snapdragon 870 ويمكن إطلاقه مع شاشة عرض مقاس 11 بوصة بدقة 2.5K ومعدل تحديث 120 هرتز، ولا يُعرف الكثير عن الجهاز حتى الآن، لكننا سنكتشف قريبًا في حدث الإطلاق اليوم، والذي سيبدأ في الساعة 5 مساءً بتوقيت الهند القياسي.