«vivo» العالمية: سوق مصر واعدة ومهمة لشركات الهواتف المحمولة

تجاوزت شركة vivo العالمية أزمة نقص الرقائق الإلكترونية، لتسجل المركز الخامس عالمياً بقائمة (Canalys) لأعلى معدلات الشحن للهواتف الذكية في العالم خلال الربع الثالث من 2021.

الأزمة التي نتجت عن جائحة كورونا نتيجة نقص الرقائق الإلكترونية، لم تمنع الشركة العالمية، صينية المنشأ، من شحن 34.2 مليون وحدة محققةً بذلك نسبة نمو تقدر بـ8%، ما ساهم في إرتفاع حصتها السوقية إلى 11% عالمياً.

أزمة كورونا تضاعف جراح شركات المحمول بسبب الرقائق الإلكترونية

وتحتل دولة الصين المركز الأول في سوق الهواتف الذكية في الربعين الثاني والثالث من عام 2021، وفقاً لمؤسسة البيانات الدولية (IDC)، متصدرة بذلك على الأسواق الأخرى ومنها سوق كوريا الجنوبية.

وأطلقت الشركة خلال العام الجاري أحدث إصدارات هواتفها من سلسلة الـ V والـ Y والتي ضمت (V21, V21e, Y53s, Y33s, Y21,Y15s) في السوق المحلية.

السوق المصرية واعدة ونقل الخبرات إليها مهم

وأعرب «أليكس جان»، الرئيس التنفيذي لشركة vivo مصر، عن فخره بالسوق المصرية قائلاً في بيان صحفي: «توسعت vivo لتصبح شركة عالمية في مجال تكنولوجيا الهواتف الذكية، لتقدم منتجاتها في أكثر من 60 دولة ومنطقة، كما أصبحت من العلامات التجارية المفضلة لأكثر من 400 مليون مستخدم حول العالم».

التوسع في السوق المصري بدعم من مناخ الاستثمار

وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة vivo مصر: «تؤمن vivo بأهمية السوق المصرية باعتباره سوقاً واعداً، وهو ما دفعنا لتبني استراتيجيات محكمة تهدف إلى نقل التجارب والتكنولوجيات العالمية الناجحة والمبتكرة إلى السوق المحلية، ما يلبي احتياجات عملائنا المتنوعة وكذلك تقديم خدمة مميزة، وتسعى vivo مصر جاهدة من خلال رؤيتها الطموحة، للتوسع وتعزيز تواجدها في السوق المصري على مدار الأعوام المقبلة».