«vivo مصر» تطرح أحدث هواتفها الذكية فى السوق المصرية بسعة تخزين 64 جيجابايت

أطلقت شركة «vivo مصر» هاتفها الذكى الجديد «Y21»، وهو الإصدار الأحدث من سلسلة هواتف «Y» فى يوم 25 أكتوبر الحالى.

ويتميز الهاتف الذكى الحديث والعملى بأنه مزدوج الشريحة (شريحة «نانو»، ووضع استعداد مزدوج)، بالإضافة إلى عُمر بطارية طويل وتجربة مستخدم استثنائية وتصاميم متميزة.

أناقة الشكل وعملية الاستخدام يعيش أغلب المصريين حياة سريعة الوتيرة، تُشكِّل التكنولوجيا جانباً مهماً فيها؛ ولذلك فإن حجم هاتف «vivo Y21» المثالى بسُمك 8مم ووزن 182 جراماً يساعد المستخدم على حمل الهاتف واستخدامه بكل سهولة. كما يُسهّل هذا الهاتف الذكى الحديث عملية الانتقال من تطبيق إلى آخر بفضل شاشته الـLCD متعددة نقاط اللمس، ذات قياس 6.51 بوصة ودقة 1600 x 720 بكسل (HD+)، التى تمنح المستخدم صورة غنية فائقة الوضوح. ويأتى هاتف «Y21» بلونين متميزين وهما الأزرق الفضى والألماسى المتوهج.

بطارية طويلة العمروذاكرة داخلية كبيرة يتميز الهاتف الذكى «Y21» ببطارية طويلة العمر بقوة 5000 مللى أمبير/ ساعة وتقنية شحن سريع «18W Fast Charge»، ستساعد المستخدم على اجتياز أكثر الأيام انشغالاً بثقة ونجاح، ومع نظام التشغيل الحديث «Funtouch OS11.1»، سيسمح الهاتف الذكى «Y21» بالتمتّع بتجربة مستخدم فائقة السلاسة، بالإضافة إلى أن ذاكرة الوصول العشوائى البالغة 4GB + 1GB، والذاكرة الداخلية التى تصل إلى GB64 ستسمح بسرعة الانتقال بين التطبيقات وإمكانية تخزين الموسيقى ومقاطع الفيديو والألعاب والصور وغير ذلك.

كاميرا عالية الدقة لالتقاط أسعد اللحظات أصبح التصوير والتقاط الصور عالية الجودة من أهم النقاط التى يُركز عليها غالبية مستخدمى الهواتف الذكية الآن، ومع كاميرا «Y21» الخلفية بدقة 13 ميجا بكسل + 2 ميجا بكسل، التى تتضمن فلاش LED، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجا بكسل، سيساعد «vivo Y21» المستخدم على التقاط أروع الصور وبأفضل جودة على الإطلاق، سواء كانت صوراً عرضية «لاندسكيب» أو «بورتريه» أو مقاطع فيديو. كما سيمنح مستشعر البصمة الجانبى بهاتف «Y21» ومستشعر التعرّف على الوجه المستخدم القدرة على فتح الهاتف بحركة واحدة سَلسة.تجربة مشاهدة استثنائيةتم تطوير وضع «Ultra-Game Mode» فى هاتف «Y21»، ليمنح المستخدم تجربة لعب سلسة، تساعده على الاستمتاع والفوز. وبفضل شاشة HD + Halo قياس 6.51 بوصة بتقنية in-cell المتطورة سيستمتع المستخدم بتجربة مشاهدة ذات تفاصيل فائقة الوضوح وألوان غنية وحيوية لضمان تجربة استخدام متميزة، سواء لمشاهدة أفلامه المفضلة أو اللعب. كما يعمل وضع حماية العينين على ترشيح الضوء الأزرق الضار، مما يوفر المزيد من الراحة أثناء المشاهدة.

جودة فائقة بأسعار تنافسية تمكنت شركة «vivo» بفضل تقنياتها الرائدة فى مجال التكنولوجيا من تطوير ميزات منتجاتها والعمل على تحسينها باستمرار. وتقوم العلامة التجارية بطرح أجهزتها المبتكرة ذات الشهرة العالمية فى السوق المحلية بأسعار تنافسية والتأكد من وصولها إلى المتاجر المصرية بأسرع وقت ممكن. وتتوافر هواتف «vivo Y21» الذكية فى جميع المتاجر اعتباراً من يوم 25 أكتوبر الحالى، بأسعار تبدأ من 2990 جنيهاً مصرياً.

نبذة عن شركة «vivo»تُعد «vivo» شركة تقنية عالمية رائدة قائمة على المنتجات، حيث تركز أعمالها الأساسية على الأجهزة الذكية والخدمات الذكية. تلتزم «vivo» بربط المستخدمين فى جميع أنحاء العالم، من خلال تصميم هواتف ذكية مثيرة ومبتكرة، بالإضافة إلى الأجهزة المرافقة، فضلاً عن الخدمات التى تدمج التكنولوجيا والتفكير التصميمى بطرق فريدة ومبتكرة، وفقاً للقيم الأساسية للشركة، التى تشمل الابتكار وتوجيه المستهلك و«benfen». نفذت «vivo» استراتيجية التنمية المستدامة مع رؤية أن تصبح مؤسسة عالمية رائدة وطويلة الأمد.من خلال المقر الرئيسى فى الصين، وبدعم من شبكة من ١٠ مراكز للبحث والتطوير فى «شنتشن، ودونغقوان، ونانجينغ، وبكين، وهانغتشو، وشنغهاى، وشيان وتايبيه وطوكيو وسان دييغو»، تركز شركة «vivo» على تطوير وضع تقنيات المستهلك الفنى، بما فى ذلك الجيل الخامس والذكاء الاصطناعى والتصميم الصناعى والتصوير الفوتوغرافى وغيرها من التقنيات الحديثة.أنشأت «vivo» أيضاً خمسة مراكز إنتاج (بما فى ذلك مركز تصنيع معتمد للعلامة التجارية) فى جميع أنحاء الصين وجنوب شرق آسيا بمعدل إنتاج سنوى يقارب ٢٠٠ مليون هاتف ذكى. ومؤخراً، قامت «vivo» بتوسيع شبكة مبيعاتها عبر أكثر من ٤٠ دولة ومنطقة وهى مفضلة من قبل أكثر من ٤٠٠ مليون مستخدم حول العالم.* «Benfen» هو مصطلح صينى يصف الموقف من القيام بالأشياء الجيدة بشكل صحيح، وهو الوصف المثالى لمهمة «vivo» فى بناء تكنولوجيا للمستقبل.