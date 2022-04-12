دعاء الشفاء العاجل للمريض.. اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي

دعاء الشفاء العاجل للمريض، من الأدعية التي يبحث عنها الكثير من الناس، خاصة مع الابتلاء بمرض فيلجأ إلى أدعية الشفاء من المرض عاجلًا وليس أجلًا، حتى يخفف المرض عنه أو عن ذويه، وقد يستغل البعض شهر رمضان المبارك بما فيه من روحانيات وصيام وصلاة تراويح للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى والتوجه بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى من أجل شفاء مريض قريب، أو شفاء صديق، أو لشخص ما حسب ما ينتوي الشخص الذي يتوجه بالدعاء.

دعاء الشفاء العاجل للمريض

هناك العديد من الأدعية التي يمكن ترديدها واستخدمها لكي تكون دعاء الشفاء العاجل للمريض، ومنها دعاء النبي للمريض بالشفاء العاجل، فقد ورد عن الرسول، صلى الله عليه وسلم، إذا مرض أحد من أهل بيته، عليهم السلام، فيضع يده على رأسه ويقول هذا دعاء للمريض بالشفاء العاجل نصه: «اللَّهُمَّ ربَّ النَّاسِ، أَذْهِب الْبَأسَ، واشْفِ، أَنْتَ الشَّافي لا شِفَاءَ إِلاَّ شِفَاؤُكَ، شِفاءً لا يُغَادِرُ سقَمًا».

ويلجأ المريض أو من يدعو لأهله أو أصدقائه المرضى، إلى دعاء الشفاء العاجل للمريض، بأكثر من دعاء فليس هناك دعاء محدد يمكن الاستعانة به، ولذلك يمكن ترديد أدعية الشفاء العاجل للمريض، ومنها: «إلهي أذهب البأس ربّ النّاس، اشف وأنت الشّافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقمًا، أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، لا كاشف له إلّا أنت يا ربّ العالمين».

دعاء الشفاء من المرض للغير

وهناك من يبحث عبر محركات البحث المتخصصة، حول دعاء الشفاء من المرض للغير، وهناك أكثر من صيغة دعاء للمريض بالشفاء من المرض يدعو بها المرء لأخيه، ومنها: «اللهمّ إنّي أسألك من عظيم لطفك، وكرمك، وسترك الجميل، أن تشفيه وتمدّه بالصحّة والعافية، لا ملجأ ولا منجى منك إلّا إليك، إنّك على كلّ شيءٍ قدير»، و«الحمد لله الّذي لا إله إلّا هو، وهو للحمد أهل وهو على كلّ شيءٍ قدير، وسبحان الله ولا إله إلّا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوّة إلّا بالله، اللهم يا سامع دعاء العبد إذا دعاك، يا شافي المريض بقدرتك، اللهم اشفه شفاء لا يغادر سقما، اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية يا رب العالمين».

دعاء الشفاء من المرض للأم

دعاء الشفاء من المرض للأم، من أكثر الأدعية انتشارًا خاصة لمكانة وقيمة الأم في حياة المرء، ولذلك من الممكن أن يلجأ المسلم للدعاء بالشفاء السريع لأمه ببعض الأدعية، ومنها: «اللهم اشفه شفاءً ليس بعده سقم أبدًا، اللهم خذ بيده، اللهمّ احرسه بعينك التي لا تنام، واكفه بركنك الذي لا يرام، واحفظه بعزك الذي لا يضام، واكلأه في الليل والنهار، وارحمه بقدرتك عليه، وارحمه بقدرتك عليه، أنت ثقته ورجاؤه، يا كاشف الهم، يا مفرج الكرب، يا مجيب دعوة المضطرين، اللهم ألبسه الصحة والعافية عاجلًا غير آجل، يا أرحم الراحمين، اللهم اشفه، اللهم اشفه، اللهم اشفه».