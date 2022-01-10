الأوقات المستحبة للدعاء.. جوف الليل وخلال عيادة المريض

الدعاء هو همز ةالوصل بين العبد وربه، فهو يناجي الله بما في صدره، ويسأله خير ما في الدنيا والآخرة، والبعض يتساءل عن الوقت الأفضل للدعاء، والذي يستحب أن يرفع فيه المؤمن يديه للسماء وأن يناجي ربه بما يريد.

وفي هذا السياق، تستعرض بوابة «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية المتنوعة والمختلفة، الأوقات المحببة للدعاء وفق دار الإفتاء المصرية، في السطور التالية:

أوقات يستحب فيها الدعاء

وبحسب ما جاء في السنن، فإن الدعاء يستحب في أوقات محددة، وهي كالآتي:

الدعاء في جوف الليل

يعتبر الدعاء في جوف الليل، وبالأخص الثلث الأخير من الأوقات التي يكون فيها الدعاء مستجاب، لأنه «توجد في الليل ساعة لا يوافقها مسلم يسأل خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه وذلك كل ليلة» رواه مسلم.

الدعاء وقت الأذان

من الأوقات المحبب الدعاء فيها وقت الأذان، فعن الرسول لما سئل عن أي الدعاء أسمع؟ قال جوف الليل الآخر، ودبر الصلوات المكتوبات» رواه الترمذي.

الدعاء خلال الصيام

كذلك للصائم دعوة لا ترد وهي وقت فطره، فأدعو بها كثيرًا

الدعاء خلال المطر

من الأوقات التي يستجاب فيها للدعاء هي خلال هطول المطر، حيث تفتح أبواب السماء.

الدعوة في أوقات المصائب

تعتبر الدعوات في أوقات المصائب والظلم، من أفضل الأوقات التي يستحب الدعاء فيها، وذلك وفق لما جاء في السنن، «إنا لله إنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرًا منها» في راوه مسلم.

الدعوة بعد قبض الروح

يستجاب الدعاء في حالات الوفاة، وقبض الأرواح، لذلك ينصح السالفين والصالحين بالدعاء للميت بعد الوفاة مباشرة.

الدعوة خلال عيادة مريض

من الأوقات التي يستجاب فيها للدعاء، هي خلال عيادة المريض، فعند الدعاء بالسلامة والشفاء، تأتي الملائكة لتؤمن على الدعاء، فقد قال صلى الله عليه وسلم: «إذا حضرتم المريض فقولوا خيرًا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون».

قبل الظهر

من الأوقات التي يستحب الدعاء فيها بعد زوال الشمس وحتى قبل الظهر، فكان الصحابة يصلون قبل أن تزول الشمس قائلين « إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء وأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح» رواه الترمذي.

دعاء يوم عرفة

من الأوقات المستحب الدعاء فيها يوم عرفة، فعن الرسول قال «خير الدعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير».