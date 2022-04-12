عمداء جامعة كفر الشيخ: تنظيم زيارات ميدانية للطلاب للمشروعات القومية

عقد مجلس عمداء جامعة كفر الشيخ، برئاسة الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس الجامعة، اليوم الثلاثاء، اجتماعه الشهري، لمناقشة واستعراض المستجدات والموضوعات المعروضة على المجلس، بحضور الدكتور حسن يونس، والدكتور رضا صالح، والدكتور محمد عبد العال، نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، والدكتور علي صبري أمين عام الجامعة.

واستهل رئيس الجامعة، الاجتماع بتقديم التهنئة لعلماء جامعة كفرالشيخ، الفائزين بجوائز الدولة لعام 2021، التي أعلن عنها مجلس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

تنظيم القوافل الشاملة والطبية المتخصصة

وجه الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، بمتابعة تنفيذ زيارات الطلاب الميدانية للمشروعات القومية الكُبرى، للتعرف على طبيعتها وآثارها الإيجابية في دفع عجلة الاقتصاد المصري، وإثراء الوعي، بما يتم إنجازه والجهود التي تبذلها الدولة المصرية في جميع المجالات، وإظهار الدور الكبير الذي تبذله القيادة السياسية، لرفعة الوطن وبنائه والنهوض به.

وأكد رئيس الجامعة، الانتهاء من كل الاستعدادات المادية والبشرية، بمشروع الاختبارات الإلكترونية المعرفية بالجامعة، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتطوير منظومة التعليم والاختبارات في مصر، ورفع مستوى خريجي الجامعات المصرية، خصوصا خريجي كليات المجموعة الطبية، ليواكب خريجي الجامعات العالمية.

وشدد دسوقي، على متابعة تنظيم القوافل الشاملة والطبية المتخصصة، انطلاقا من المسئولية المجتمعية للجامعة، ودورها في خدمة المجتمع المحلي.

الالتزام بجدول الفصل الدراسي الثاني

استعرض المجلس متابعة موقف كليات الجامعة من التقدم للاعتماد الأكاديمي، وتقديم التهنئة لكلية الآداب لحصول برنامج علم النفس على الاعتماد الأكاديمي.

ووجه رئيس الجامعة، الكليات المختلفة بالالتزام بالجدول الزمني للفصل الدراسي الثاني، والتشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، ومتابعة أعمال التطهير والتعقيم وتطبيق الإجراءات الاحترازية، ومتابعة الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الثاني.