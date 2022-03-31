جامعة كفر الشيخ تشارك في رالي السيارات الكهربائية بشرم الشيخ

تشارك جامعة كفر الشيخ، ممثلة في كلية الهندسة، في الموسم الرابع لسباق «رالي السيارات الكهربائية EVER 2022»، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وهي المسابقة التي تمولها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ويتولى تنظيمها والإشراف الفني عليها مركز الابتكار بجامعة عين شمس.

وقال الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفرالشيخ، إن البطولة يشارك فيها هذا العام 22 فريقا من 22 جامعة ومعهدا فنيا مصريا وكلية تكنولوجية، وجرى اختيارهم عن طريق لجنة من رجال الصناعة في السوق المصرية بخبرتهم في مجالات صناعة السيارات المحلية والصناعات الهندسية لإتاحة فرص التصنيع للفرق الأكفأ.

مشروع ضخم تتبناه وزارة التعليم العالي

وأوضح أن رالي السيارات الكهربائية «EVER 2022»، أحد برامج مشروع ضخم تتبناه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ويشمل تكوين تحالف وطني للتصنيع المحلى للصناعات المغذية في صناعة السيارات بهدف زيادة نسبة المكون المحلى، ونقل وتوطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلى وتجميع القدرات الوطنية المبعثرة في الداخل والخارج.

وقال عميد كلية الهندسة جامعة كفر الشيخ الدكتور عبد الفتاح هليل، إن رالي السيارات الكهربائية المصرية «EVER Egypt»، هي مسابقة تمنح المهندسين الشباب المصريين الفرصة لتحدي مهاراتهم الفنية والإبداعية في تصميم وبناء وتطوير مفهوم السيارة الكهربائية، وأن المهمة الرئيسية لهذه المسابقة تتمثل في تعظيم الاستفادة من خريجي طلاب كلية الهندسة بتخصصات متعددة مع المعرفة والمهارات العملية والخبرة اللازمة في تصميم تصنيع تشغيل وصيانة السيارات الكهربائية.