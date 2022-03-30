جامعة كفر الشيخ تطلق قافلة طبية متكاملة لأهالي «الجزيرة الخضراء»

نظمت إدارة الجوالة والخدمة العامة بالإدارة العامة لرعاية الشباب، بالتعاون مع قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة كفر الشيخ، قافلة طبية وتوعوية لأهالي قرية «الجزيرة الخضراء» والقرى المجاورة التابعة لمركز مطوبس، إحدى قرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، اليوم الأربعاء.

جاء تنظيم القافلة الطبية الشاملة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتنفيذاً لتوجيهات محافظ كفر الشيخ، اللواء جمال نور الدين، ووزارة الشباب والرياضة، وإشراف الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

شارك في القافلة أساتذة متخصصون من كليات الطب والتمريض والأسنان، حيث تم الكشف على عدد كبير بمختلف التخصصات، والتي شملت الباطنة والعيون الرمد والأنف والأذن والحنجرة والنساء والتوليد والجلدية والتناسلية والنفسية والعصبية والأطفال والجراحة العامة وجراحة العظام وجراحة المسالك البولية وجراحة المخ والأعصاب، كما شارك عدد من متطوعي صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في توعية المواطنين بأخطار التدخين والإدمان، إضافة إلى ممثلين عن إدارة محو الأمية وتعليم الكبار بمركز مطوبس.

تنظيم القوافل الطبية في إطار مبادرة «حياة كريمة»

وقال رئيس جامعة كفر الشيخ، الدكتور عبد الرازق دسوقي، إن تنظيم القوافل الطبية والتوعوية يأتي في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين، واستمراراً لجهود الجامعة في المشاركة المجتمعية، وتوفير مزيد من الخدمات الطبية لأهالي المحافظة، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة.

الكشف على 1966 حالة من أبناء «الجزيرة الخضراء»

وأضاف رئيس الجامعة أن القافلة الطبية أجرت الكشف الطبي على 1966 حالة من أبناء قرية الجزيرة الخضراء والقرى المجاورة، على يد نخبة من الأطباء المتخصصين والمتميزين في مختلف التخصصات، كما تم صرف العلاج بالمجان لجميع المرضى المترددين على مقر القافلة.

أشرف على القافلة ميدانياً الدكتور وائل الفقي، رئيس قسم القلب والصدر بكلية الطب البشري، ومدير عام الإدارة العامة لمشروعات البيئة، نافع حمادة، وفريق من الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، والدكتور صفوة شلبي، مدير إدارة الجوالة والخدمة العامة، وفريق العمل بالإدارة حازم عياد، وأمل عبد الرحمن، وأحمد عبد الله، ومحمد صلاح.