«تريندات زمان» ليالي الحلمية.. أحداث 60 سنة في 5 أجزاء ..«فيديو»

تناولت الزميلة خلود الرفاعي في حلقة اليوم من برنامج «تريندات زمان»، على شاشة تلفزيون «الوطن»، أحداث 60 سنة في ٥ أجزاء من مسلسل «ليالي الحلمية» وحكاية صراع سليم البدري مع سليمان غانم وبينهما نازك السلحدار، فمع عرض أول حلقة من المسلسل في شهر رمضان عام 1987، شعر كل من يتابعه أنهم أمام عمل غير تقليدي، وهو الشعور الذي تأكد مع استمرار عرض باقي حلقات الجزء الأول من المسلسل رغم أن القصة تبدو تقليدية.

المسلسل نقل حياة البشوات والهوانم

فالمسلسل يدور حول صراع بين شخصين، أحدهما «بيه»، والآخر «فلاح» ودخلت بينهما امرأة، ولكن الأمر غير التقليدي في مسلسل ليالي الحلمية أنه نقل المشاهدين لأجواء الأربعينيات التي بدأت فيها «الحدوتة»، ونقل المسلسل حياة البشوات والهوانم والموظفين والعمال والوطنيين والخونة، والعوالم ورجال السياسة، فهي تشكيلة مختلفة استطاع الراحل أسامة أنور عكاشة أن يجمعها في هذا العمل الفني الذي أخرجه الراحل إسماعيل عبد الحافظ وكتب أغانيه سيد حجاب ولحنها الملحن العبقري ميشيل المصري.

يحيي الفخراني وصلاح السعدني

الكثير ممن تابعوا أحداث المسلسل وأعجبهم يحيي الفخراني في دور سليم البدري وصلاح السعدني في دور سليمان غانم لا يعرفون أن الفنانين محمود ياسين وسعيد صالح هما المرشحان الأصليان للدورين، ولكنهما اعتذرا لانشغالهما في أعمال أخرى، ما منح فرصة العمر للفنان يحيي الفخراني والفنان صلاح السعدني.

5 سنوات غطت أحداث 60 سنة من عمر مصر

واشتهر هذا المسلسل بتغيير الممثلين كل جزء جديد يتم إنتاجه من المسلسل، بسبب التطورات الجديدة التي كانت تحدث باستمرار في الشخصيات أو انشغاله في أعمال فنية أخرى، فالمسلسل عرض على شاشة التلفزيون المصري عبر5 أجزاء كاملة على مدار 5 سنوات غطت أحداث 60 سنة من عمر مصر في الفترة من الثلاثينيات إلى التسعينات، وخلال هذه السنوات غلب على المسلسل الأحداث الاجتماعية المتداخلة مع الأحداث السياسية، مثل الحرب العالمية الثانية وأحداث النكسة وحرب أكتوبر وزيارة السادات للقدس وحرب الخليج الثانية وسنوات حكم الرئيس مبارك.