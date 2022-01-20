علاء مرسي: نجاحي بدأ من «ليالي الحلمية».. والمهرجانات لها جمهور عريض

قال الفنان علاء مرسي، إن الله سيحاسب الشخص على صحته ووقته وموهبته، موضحا أنه ظهر في شخصية عنيفة بمسلسل «ليالي الحلمية»، هي «توفيق البدري»، وكان له 7 مشاهد في الجزء الرابع للمسلسل، لافتا إلى أنها نجحت بشكل مبهر، وحينها قال المخرج إسماعيل عبدالحافظ: «خد بالك من نفسك متجريش ورا الشخصيات الكوميدي، وأنا كنت الشخصية الدلوعة بالنسبة له وكان مركز معايا جدا، وبعد نجاح ليالي الحلمية عملت فوازير (حاجات ومحتاجات) مع أحمد هنيدي وصلاح عبدالله وأشرف عبدالباقي وعلاء ولي الدين وكان اسمها المضحكون الجدد».

علاء مرسي: أفلام المقاولات خسرتني كتير

وأضاف «مرسي»، خلال استضافته في برنامج «مصر الجديدة»، المذاع على فضائية «إيه تي سي»، مساء أمس الأربعاء، أنه كان ناجحا في تقديم الشخصيات التراجيدية في المعهد، وسوق العمل كان مهتم بالانطباع الذي أخذه عنه وهو «الكوميديان».

وأشار إلى أن المخرجة أنعام محمد علي وضعته في شخصية كوميدية تراجيدية في فيلم «الطريق إلى إيلات»، لكن عمله في أفلام المقاولات أو المعلبات من أجل التواجد، وهذا لم يحقق له أموال كما أشيع، مؤكدا: «كنت عاوز أتواجد بس، بقول للشباب اللي طالع متتغرش بالحالة، بص على الورقة وهما معذروين لأن الكتابة والإخراج كله اختلف».

الممثل هو من ينادي على الدور

وأشار علاء مرسي، إلى أنه يحمل نفسه الخطأ، وكذلك العاملين في التمثيل الذين أعطوه الأدوار بـالاستلطاف والانطباعات»، لافتا إلى أن معظم المخرجين يسكنون الممثلين بالانطباع، وليس بالقدرة على تقديم الدور، وأصبح الممثل هو من ينادي الدور وليس الورق.

وتابع: «أنا اللي بنادي الدور، مش الدور اللي بينادي، ومفيش حاجة اسمها الجمهور عاوز كده، دي سفرة واللي بيتحطله بيأكله، وكانوا بيقولوا الفيلم الكوميدي بس في نص السنة والأكشن في العيد، وده غلط، المنتجين هما اللي عملوا كده بقى، وده هيتغير لما الجمهور يعمل ثورة، لو فضلت أذيع أم كلثوم دايما هربي جمهور، بس الجمهور هيعمل عليا ثورة وهيسمع مهرجانات، مانا اللي حاططله المهرجان في الأول، والمهرجانات مزيكا مسموعة أوي وليها جمهور عريض جدا».