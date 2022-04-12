551 مليون دولار حجم صادرات مصر إلى الولايات المتحدة في شهرين

سجلت صادرات مصر إلى السوق الأمريكية ارتفاعا، بقيمة 81 مليون دولار خلال الشهرين الماضيين، وبلغت قيمة المنتجات التي صدرتها مصر إلى أمريكا في شهري يناير وفبراير من العام الجاري، نحو 551 مليون دولار مقابل نحو 470 مليون دولار لنفس الفترة من العام الماضي.

وأظهرت بيانات حديثة صادرة عن مكتب الإحصاء الأمريكي، أن إجمالي الصادرات المصرية إلى أمريكا في شهر يناير الماضي سجل 327.6 مليون دولار، مقارنة بـ241.9 مليون دولار، وبزيادة 85.7 مليون دولار عن شهر يناير من العام 2021، فيما سجلت صادرات شهر فبراير الماضي 223.7 مليون دولار، مقارنة بـ229 مليون دولار لنفس الشهر من العام الماضي.

الصادرات الأمريكية لمصر

في المقابل، كشف البيانات عن زيادة الصادرات الأمريكية إلى مصر، خلال الشهرين الماضيين، إذ سجلت مليار و186 مليون دولار، مقارنة بـ977.5 مليون دولار لنفس الفترة من العام الماضي.

ووفقا للبيانات فقد قامت الولايات المتحدة بتصدير سلع ومنتجات إلى مصر خلال شهر يناير فقط بقيمة 505 مليون دولار، مقارنة بـ448.3 مليون دولار لشهر يناير من العام 2021، فيما بلغت قيمة صادرات في فبراير 681.5 مليون دولار، مقابل 529.2 مليون دولار لنفس الشهر من العام الماضي.

الميزان التجاري لصالح أمريكا

وبحسب البيانات فقد بلغ إجمالي صادرات مصر إلى السوق الأمريكية خلال العام الماضي بأكمله نحو 3 مليارات و304 مليون دولار، فيما بلغت قيمة صادرات أمريكا إلى مصر نحو 5 مليارات و786 مليون دولار، ليميل الميزان التجاري لصالح الولايات المتحدة بقيمة 2.4 مليار دولار.

وتسعى مصر لزيادة الصادرات غير السلعية إلى الأسواق الخارجية، لتصل إلى 100 مليار دولار، في الوقت الذي بلغت فيه الصادرات أعلى مستوياتها في العام الماضي بقيمة بلغت 31 مليار دولار تقريبا.