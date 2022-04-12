أنباء عن مقتل 5 إثر إطلاق نار بمحطة بروكلين في نيويورك

أفادت قناة «العربية» بورود معلومات عن مقتل 5 في إطلاق النار بمحطة بروكلين للقطارات، فيما توقفت حركة المرور في مناطق عدة في نيويورك.

وأكدت صحيفة نيويورك تايمز توقف أغلب خطوط القطارات في نيويورك عقب إطلاق النار في محطة بروكلين للقطارات، وفقا لما ذكرت قناة «العربية» في نبأ عاجل.

وأضافت «نيويورك تايمز» أن المشتبه به بحادثة بروكلين يرتدي قناعا ضد الغاز وسترة عمال.

وقبل قليل، وقع إطلاق نار في محطة بروكلين للقطارات في نيويورك وأفادت وسائل إعلام أمريكية بإصابة 13.

خبراء المفرقعات يفحصون طردا مشبوها

فيما أكدت وسائل إعلام أمريكية توجه خبراء المفرقعات لفحص طرد مشبوه في محطة قطارات بروكلين، في الوقت الذي أعلنت فيه «سكاي نيوز» العثور على عبوات متفجرة بمحطة بروكلين للقطارات في نيويورك، بينما أكدت الشرطة الأمريكية أنه لا توجد عبوات ناسفة نشطة، وطلبت من المواطنين الاتصال والإبلاغ بأي معلومات تفيد التوصل للمتهم بإطلاق النار، كما طالبت الجميع بعدم التواجد في محيط إطلاق النار ببروكلين.

وأفادت شرطة نيويورك، بأنه لا وجود لعبوات متفجرة نشطة في موقع إطلاق النار بمحطة مترو بروكلين.