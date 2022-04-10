«نيويورك تايمز»: كورونا ينتشر بصورة كبيرة في مقاطعات تؤيد الجمهوريين

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الامريكية، أن مقاطعة أوشن في وسط نيوجيرسي، أصبحت تواجه تحديا صعبا، وسط انتشار فيروس كورونا، فيما لم يتم تطعيم نسبة كبيرة من سكانها ضد الفيروس.

وأوضحت أنّ معدل الوفيات بسبب الفيروس نسبته هي الأعلى في الولاية، حيث سجلت المقاطعة 459 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس لكل 100 ألف ساكن، بحسب بيانات الولاية، ويتجاوز هذا مستويات الوفيات في كل المقاطعات الأخرى.

وتابعت الصحيفة، بأنه خلال السباق الرئاسي عام 2020، عندما دعمت نيوجيرسي الرئيس بايدن بهامش ساحق، أيد الناخبون في تلك المقاطعة المرشح الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب بنحو 29 نقطة مئوية، وهي النسبة الأكبر في أي من معاقل الجمهوريين، بخلاف تأييدهم لمرشحي الحزب الجمهوري في انتخابات الكونجرس.

الإدارة الأمريكية تتعهد بالاستمرار في مكافحة الفيروس

كانت الإدارة الأمريكية تعهدت بالاستمرار في جهودها لاحتواء فيروس كورونا، بعد إلغاء محكمة استئناف فيدرالية قرارًا منع البيت الأبيض من مطالبة الموظفين الفيدراليين بتلقيحهم ضد فيروس كورونا، وبحسب صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، في تصويت 2-1 قضت محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الخامسة، بأن القاضي في تكساس جيفري براون، قد قرر لأنه ليس لديه السلطة القضائية لعرقلة التفويض الممنوح للرئس بايدن.

وكان قاضي آخر، قد عين من قبل الرئيس السابق دونالد ترامب، قد حكم بأن الرئيس ليس لديه السلطة لإجبار الموظفين على الخضوع لإجراء طبي كشرط لتوظيفهم.

بايدن: غالبية الموظفين الفيدراليين يجب تطعيمهم

وفي يناير، منعت المحكمة العليا إدارة بايدن من فرض تفويض لقاح أو اختبار لأصحاب العمل الكبار، لكن المحكمة سمحت بتفويض أكثر تواضعا يتطلب تلقيح العاملين في مجال الرعاية الصحية في المنشآت التي تتلقى أموالا فيدرالية، وفي سبتمبر الماضي.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنّ الغالبية العظمى من الموظفين الفيدراليين يجب تطعيمهم وإلا فسيواجهون إجراءات تأديبية، لكن أمرًا قضائيًا أوليًا، صدر في يناير من قبل قاضٍ فيدرالي في تكساس، منع إدارة بايدن من تنفيذ هذا التفويض، وقال البيت الأبيض إن نحو 95% من الموظفين الفيدراليين كانوا ملتزمين بالفعل بالتفويض بحلول وقت إصدار الأمر القضائي.