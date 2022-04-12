 أسامة الأزهري: تاريخ المسلمين لم يكن غزوات وفتوحات وحروبا فقط

قال الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، وأحد علماء الأزهر الشريف، إن الكثير من المشتغلين بالعلم الديني لم يستمروا في القراءة بعدما حصلوا على الدرجة العلمية، ولم يتطلعوا لباقي علوم الدنيا من سير العلماء وكتب التاريخ وتراجم العلماء، ولم يقرأوا تاريخ أمة الإسلام في الطب والصيدلة وغيرها من علوم المسلمين.

الشيخ حسن العطار انتقد مشكلة إهمال القراءة في زمانه

وأوضح «الأزهري» خلال استضافته ببرنامج «يحب الجمال» مع الإعلامي أحمد الدريني، والمذاع على فضائية «DMC» أن مشكلة عدم القراءة كان ينتقدها الشيخ الإمام حسن العطار شيخ الأزهر السابق، في شيوخ وعلماء زمانه، لافتا إلى أن العطار في أحد كتبه أوضح أنه لا أحد يقرأ علوم الأقاليم والجغرافيا وعلوم الحياة المختلفة، وأنه حينما بدأ في السير في مسار العلم وجد شغفه في قراءة واقتناء كتاب العظماء مثل كتاب تاريخ الإسلام للإمام الذهبي بمجلداته الخمسين وكتاب سير أعلام النبلاء أيضا، وكتاب طبقات الشافعية الكبر.

الكتب التاريخية والمجلدات الكبرى تفتح عين الإنسان على عجب الأمور

وأشار «الأزهري» إلى أن الكتب التاريخية والمجلدات الكبرى تفتح عين الإنسان على عجب الأمور، حيث كان هؤلاء يعيشون معيشة النبلاء بحق ويستمتعون بتفاصيل الشريعة بحق بعد أن أخذوها مأخذ الجد والاجتهاد، وتعاملوا مع الشرع على أنه خلق وليس علما يتعلمونه فقط، وجعل الشريعة تسري في وجدانه وتعاملاته مع الناس فكساهم العلم جمالا.

وأكد مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، أن تاريخ المسلمين لم يكن فقط غزوات وفتوحات وحروبا، بل تضمن علوما وآدابا وفنونا وحياة وسلوكيات وقيما بما تتصاغر أمامها الحروب والغزوات التي حكمت بميزان أخلاقي وما وقع فيها من خط انتقد على يد العلماء المسلمين، مضيفا أن ما يذكره من مظاهر جمال في التاريخ الإسلامي لا يساوى عشر معشار ما هو مدون في كتب أهل العلم من سلوكيات وقيم وأخلاقيات رفيعة وإبداع في العلوم.