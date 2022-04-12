«الناصريين المستقلين» بلبنان: انتصار 10 رمضان أصبح من معالم التاريخ العسكري الحديث

قدمت حركة «الناصريين المستقلين» - المرابطون، في لبنان، أسمى آيات التقدير والاحترام والاجلال لأرواح شهداء القوات المسلحة المصرية، في ذكرى ملحمة العاشر من رمضان المباركة، الذين ارتقوا إلى ربهم صائمين مجاهدين في سبيله، مؤكدة أن العاشر من رمضان كان يوم العبور العظيم من الهزيمة إلى النصر المبين.

وذكر بيان للحركة أن العاشر من رمضان الموافق 6 أكتوبر 1973 يوم خالد في التاريخ العربي، وفيه أتمّ خير أجناد الأرض أبناء القوات المسلحة المصرية، مهامهم القومية والوطنية، بإنجاز العبور وتحرير تراب أرض سيناء الحبيبة.

المرابطون: الانجاز العسكري في رمضان يُدرس حتى اليوم بالمدارس الدولية

وأضاف البيان أن يوم العاشر من رمضان، أصبح معلماً من معالم تاريخنا العسكري الحديث، هذا الانجاز العسكري الاستراتيجي شهد له كل جيوش العالم، حيث يُدرس حتى يومنا هذا في كل المدارس العسكرية الدولية.

ويؤكد المرابطون أن مصر المحروسة بإنجازاتها الاقتصادية والأمنية والعسكرية، كانت وستبقى الصخرة التي ترتكز عليها أمتنا العربية في ملماتها وأزماتها الكبرى، وهذا قدرها في التاريخ والحاضر والمستقبل.

الناصريين المستقلين: مصر لديها قيادة حكيمة تعمل على إعادة لم الشمل العربي

اليوم أكثر من أي يوم مضى تبرز أهمية مصر، وقيادتها الحكيمة في إعادة لم الشمل العربي، وبناء الاستراتيجية العسكرية التي تصون الأمن القومي العربي، على امتداد الأمة من محيطها إلى خليجها العربي.