بريد الوطن.. الحروب النفسیة على شبكات التواصل الاجتماعى

لا أبالى إن كنت فى جانب والجميع فى جانب آخر.. ولا أحزن إن ارتفعت أصواتهم ولمعت سيوفهم.. ولا أجزع إن خذلنى من لا يؤمن بما أقول. إنما يؤرقنى أشد الأرق ألا تصل هذه الرسالة إلى ما قصدت.. فأنا أخاطب أصحاب الرأى لا أرباب المصالح.. أخاطب أنصار المبدأ لا محترفى المزايدة والإشاعات وتصفية حسابات سياسية على حساب شرف عائلات وضياع وخراب بيوت، كما حدث للمعلمة التى كانت تعمل متطوعة، وحملة التشهير من جماعة لها مصالح وتصفية حسابات لا تكون على حساب شرف سيدة ليست من الرجولة.

أو حملات الشماتة والتشهير بوفاة شخص ما لانتمائه السياسى «إن حضانة العلم تجنى العلم بعد 21 عاماً، أما حضانة الأخلاق فتجنى الأخلاق بعد أربعين عاماً»، لم ننته من قصة المعلمة التى رقصت فى رحلة وأصبحت قضية «رأى عام»، وجاء إعلان وفاة الكاتب والإعلامى وائل الإبراشى، والمستشارة تهانى الجبالى، وبدأت نفس الكتائب الهجوم بقولهم إن الانتقام الإلهى منهم بوفاتهم.

فى أى مدارس فكرية تعلموا أن وفاة شخص «بين يدى الله الآن» عقاب إلهى؟ من أعطاك صك الغفران؟ ومن أطلعك على علم الغيب؟ هل تعلم فى أى أرض ستموت؟ وهل نزل عليك الوحى وأخبرك أنه من أصحاب النار وأنت من أصحاب الجنة؟

محمد سعد عبداللطیف

كاتب مصرى وباحث فى الجغرافيا السياسية

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