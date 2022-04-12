«تريندات زمان»: سعيد صالح كان سيصبح نجما لمسلسل ليالي الحلمية

استعرض برنامج «تريندات زمان» المذاع على شاشة تلفزيون الوطن، خلال شهر رمضان المبارك 2022، تفاصيل مسلسل ليالي الحلمية، والذي دارت أحداثه خلال 60 سنة في مصر، ولعب دور البطولة فيه العديد من النجوم على رأسهم الفنان يحيى الفخراني، وصلاح السعدني.

أول عرض لمسلسل ليالي الحلمية

وذكرت مذيعة البرنامج، خلود الرفاعي، أن مسلسل ليالي الحلمية بدأ عرضه في عام 1987، وكان عملًا غير تقليدي واستمر العرض رغم أن الصراع في المسلسل بدا بين فلاح وشخص من طبقة الباشوات.

فريق عمل المسلسل

وأشارت «الرفاعي» إلى أن المسلسل من تأليف أسامة أنور عكاشة ومن إخراج إسماعيل عبدالحافظ، وكتب أغاني المسلسل سيد حجاب، مبينة أن كثيرين معجبون بدور يحيى الفخراني وصلاح السعدني واللذين لعبا الدورين بديلًا عن محمود ياسين وسعيد صالح اللذين انشغلا بعمل آخر.

أحداث تاريخية واجتماعية شهدها المسلسل

وأكدت أن المسلسل تناول 60 سنة من عمر مصر، بدأت في الثلاثينات حتى أوائل التسعينات، مؤكدة أن الجانب الاجتماعي طغى على المسلسل بجانب الأحداث السياسية مثل الحرب العالمية الثانية، وحرب أكتوبر ونكسة 1967 والانفتاح السياسي في عهد الرئيس محمد أنور السادات، وأوائل حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، مبينة أن بعض الكتاب رأوا بيع قهوة الحلمية كان إشارة إلى الانفتاح والخصخصة في عهد السادات ومبارك، لافتة إلى أن نجاح الجزء الخامس دفع المؤلف أيمن بهجت قمر لعمل جزء سادس، ولكنه لم ينجح أو يلقى القبول الجماهيري المنتظر.