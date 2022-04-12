إعلان تأسيس الاتحاد النوعي للمناخ.. تعرف على مهامه وأهدافه

أعلن الدكتور مجدي علام الخبير البيئي عن تأسيس الاتحاد النوعي للمناخ تحت مسمي «اتحاد الجمعيات والمؤسسات الأهلية للمناخ» الذي يهدف إلى تخطيط برامج الحفاظ علي المناخ التي تنفذها الجمعيات والمؤسسات الأهلية وإجراء البحوث والدراسات المتصلة بالمناخ ونشرها بين الجمعيات والمؤسسات الأهلية، فضلا عن وضع دعم برنامج الإعداد الفني والإداري لأعضاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية الأعضاء بالاتحاد وتقويم جهود الجمعيات والمؤسسات الأهلية الأعضاء ونشاط الاتحاد في ضوء السياسة العامة.

علام: الاتحاد سينفذ نماذج إرشادية للحفاظ على المناخ

وقال علام في تصريحات صحفية اليوم ان الاتحاد سيكون من ضمن مهامه تنفيذ نماذج إرشادية ووضع البرامج النموذجية للحفاظ علي المناخ و موالاتها بالدراسة والمتابعة وتقييم نتائجها وعرضها علي الجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة في المناخ.

ومن المقرر أن يقوم الاتحاد بتنسيق جهود الجمعيات والمؤسسات الأهلية الأعضاء بالاتحاد وتعزيز وسائل التعاون وتبادل الخبرات فيما بينها وأعداد قاعدة بيانات ومعلومات حول كافة الموضوعات البيئية المحلية والعالمية.

دليل للجمعيات العاملة في مجال التغيرات المناخية وخدماتها

وأشار علام إلى أن أول أعمال الأتحاد بعد إشهاره ستكون عمل دليل للجمعيات العاملة في مجال التغيرات المناخية وخدماتها والحفاظ عليها لتعريف المستهدفين لها وحثهم علي الإسهام والمشاركة في أنشطتها.

وسيدرس الاتحاد مشاكل تمويل الجمعيات لمواجهة التغيرات المناخية والعمل علي حلها إصدار مجلة ونشرة مناخية للاتحاد بعد أخذ موافقة الجهات المختصة وسوف نعمل علي تنمية قدرات الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعمل دراسات للمشروعات المختلفة المتأثرة بالتغيرات المناخية وسوف يقوم الإتحاد بإنشاء مراكز استشارية ومراكز للدراسات المتخصصة في التغيرات المناخية هيئة من المتخصصين والعلماء للإسهام في أنشطة الاتحاد.