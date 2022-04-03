مصر تضع 17 خطة قومية لمواجهة آثار التغيرات المناخية والتكيف معها

أيام تفصلنا عن إعلان مصر لاستراتيجيتها للتغيرات المناخية، والتي ستطلقها ضمن استعدادتها لاستضافة مؤتمر المناخ بشرم الشيخ، من أجل مواجهة آثار التغيرات المناخية والتي تستهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومنخفض الانبعاثات في مختلف القطاعات بناء المرونة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ وتخفيف الآثار السلبية المرتبطة بتغير المناخ، وتحسين حوكمة وإدارة العمل في مجال تغير المناخ.

خطة مصر القومية لمواجهة آثار التغيرات المناخية

ولتحقيق تلك الأهداف بدأت مصر خطة قومية، تتضمن الآتي:

- تحسين كفاءة محطات الطاقة الحرارية، وشبكات النقل والتوزيع، والأنشطة المرتبطة بالنفط والغاز وكفاءة الطاقة للأجهزة والمعدات الكهربائية ووسائل النقل.

- تعزيز كفاءة الطاقة للعمليات الصناعية في جميع الصناعات.

- تبني اتجاهات الاستهلاك والإنتاج المستدامة للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من الأنشطة غير المتعلقة بالطاقة.

- تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من أنشطة الإنتاج الحيواني وإعادة استخدام وتدوير والاسترجاع للمخلفات البلدية والزراعية.

-التخلص الآمن والسليم من المخلفات الصلبة في مدافن مناسبة وتجميع الغازات الناتجة عن تلك المدافن.

- تشجيع السياسات الداعمة لتقليل المخلفات من المصدر مثل الحد من استخدام البلاستك أحادي الاستخدام.

طرق حماية الأراضي المنخفضة

- تقليل الخسائر والأضرار التي يمكن أن تحدث لأصول الدولة والنظم الإيكولوجية عن طريق الحفاظ عليها من تأثيرات تغير المناخ.

- الترويج لتبَنّي نَهج مُترابِط للتصدي لفقدان التنوع البيولوجي وتغير المناخ وتدهورالأراضي والنظم الإيكولوجية.

- الحفاظ على المحميات والأنواع المتوطنة وعلى التراث التاريخي والثقافي من الآثار السلبية لتغير المناخ.

- اختيار مواقع مجتمعات التنمية الجديدة بعيدًا عن النقاط الساخنة الأكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ، وذلك باستخدام النمذجة الرياضية.

- وجود بنية تحتية مرنة وخدمات مرنة في مواجهة تأثيرات تغير المناخ حماية الأراضي المنخفضة في المناطق الساحلية والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، وتنفيذ أنظمة الحماية من الفيضانات.

- تعزيز أنظمة الصرف في المدن وتطوير أنظمة حصاد المياه وتجميع مياه الأمطار.

- تعزيز اعتبارات الاستجابة الخاصة بالمرأة لمساعدتها على التكيف مع تغير المناخ من خلال أخذ احتياجات وأولويات، ومسؤوليات المرأة في الاعتبار في التكنولوجيا المتطورة المتعلقة بتغير المناخ وتوفير آليات تمويل مرنة تعكس احتياجات وأولويات ومسؤوليات المرأة.

- مراعاة الفرق بين الجنسين في برامج التخفيف والتكيف ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات تحقيق المساواة بين الجنسين عن طريق توفير فرص متساوية للائتمان والحصول على التدريب.

- تحديد أدوار ومسؤوليات مختلف أصحاب المصلحة من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية.

- إصلاح السياسات القطاعية اللازمة لاستيعاب التدخلات المطلوبة للتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه.

- تحسين مكانة مصر في الترتيب الدولي الخاص بإجراءات تغير المناخ لجذب المزيد من الاستثمارات وفرص التمويل المناخي.