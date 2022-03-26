«البيئة»: الحوار الوطني حول قضية التغيرات المناخية يشمل كل المحافظات

قالت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، إنه سيتم إبراز المشروعات الخضراء وإنجازات الدولة المصرية مؤخرا في قطاع تحلية المياه والزراعة المستدامة، ومشروعات حماية الدلتا من الغرق، إضافة إلى كل البرامج التي تتم للحد من التغيرات المناخية.

وأضافت خلال كلمتها بحفل إطلاق الحوار الوطني حول قضية التغيرات المناخية في شرم الشيخ، أنه سيتم تعميم الحوار الوطني ليشمل كل المحافظات المصرية، لتناول كل القضايا البيئية المختلفة.

وأكدت فؤاد، أن الوزارة تتولى قضية الوعي البيئي وقضايا المناخ المختلفة لكل فئات المجتمع.

وأكدت الوزيرة أن الدولة تحترم كل التزاماتها الدولية من خفض للانبعاثات ومكافحة التغيرات المناخية.

جولة تفقدية لـ«رأس محمد»

وقامت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بجولة تفقدية، أمس، لمحمية رأس محمد بمحافظة جنوب سيناء لمتابعة الأوضاع البيئية وعودة الحياة إلى قطاع السياحة البيئية مع الحفاظ على سلامة الزوار والأنظمة البيئية وذلك على هامش احتفالية وزارة البيئة بإطلاق الحوار الوطني للتغيرات المناخية بمدينة شرم الشيخ.