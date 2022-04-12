الطفل يوسف صلاح ابن حزلقوم في الكبير: «مكي ساعدني ومحبتش الشغل يخلص»

مفاجأة جديدة شهدتها الحلقة 11 من مسلسل الكبير أوي 6، بظهور شخصية حزلقوم ومعه ابنه «حلقوم» الذي يظهر لأول مرة في أحداث المسلسل الكوميدي الشهير، لكنه لا يعرف من هي والدته، بسبب كثرة زيجاته، إلا أن الطفل يحمل نفس ملامح حزلقوم وشعره الأصفر.

وبعد انتهاء الحلقة تصدرت صور حزلقوم مع ابنه حلقوم على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد الكوميديا التي قدمها الطفل يوسف صلاح، في شخصية «حلقوم» مع النجم أحمد مكي ضمن أحداث مسلسل الكبير أوي 6 الحلقة 11.

كواليس شخصية حلقوم ابن حزلقوم في الكبير أوي 6

وقال الطفل يوسف صلاح، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه ظل أشهر يتدرب على شخصية «حلقوم»، وسعاده في ذلك النجم أحمد مكي: «كان بيساعدني كتير ويعلمني الحركات وطريقة الماشية.. عجبني أوي الدور ومكنتش عايز الشغل معاه يخلص»، مضيفًا أن أسرته وعائلته وأصدقاءه فرحوا برؤيته في الدور، وانهالت عليه المكالمات الهاتفية لتهنئته بالعمل.

صعوبة شخصية حلقوم

وأوضحت والدة «يوسف» أن مشاركة طفلها صاحب الـ7 سنوات في مسلسل الكبير أوي 6 جاءت باختيار من المخرج أحمد الجندي، مضيفة أنه ظل أشهر يتدرب على شخصية «حلقوم» لصعوبة لغة حوارها وطريقتها المختلفة في الأداء، كما أنه نموذج مصغر لـ«حزلقوم» وهو ما يجعله لا بد أن يكون شبيها له في كل التصرفات.

النجم أحمد مكي، جلس مع «يوسف» لتعليمه الحركات وطريقة السير الخاصة بشخصية حلقوم: «كان بيقعد معاه كتير ويهزروا ويشجعه علطول»، مضيفة أن أول لقاء بينهما كان طفلها مرتدي الشخصية، وقدمه المخرج أحمد الجندي لـ«مكي».

ويشارك يوسف صلاح، في مسلسل «الاختيار 3» أيضًا، ويقدم دور ابن الفنان أحمد السقا، كما لعب دور «زيكو» في فيلم «من أجل زيكو» بطولة منة شلبي وكريم محمود عبد العزيز، وتعتبر هى الانطلاقة التي أظهرت موهبة الطفل، خاصة بعد ظهوره في أغنية الغزالة رايقة التي حققت ملايين المشاهدات، ليكون صاحب الـ7 سنوات «نجم من صغره».