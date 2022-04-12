هجرس يرافق حزلقوم ببحثه عن والدة ابنه في مسلسل الكبير أوي 6 الحلقة 11

بعد عودة حزلقوم بصحبة ابنه، للمزاريطة في مسلسل الكبير أوي 6 الحلقة 11، أخبر شقيقيه اخوته جوني والكبير بقصته، بأنه لا يعرف هوية والدة ابنه، وقرر حزلقوم أن يبدأ رحلة البحث عنها؛ حتى يعيد لها ابنه ليتربى معها.

الكبير يتهرب من حزلقوم

وخلال أحداث الحلقة 11 من المسلسل، استيقظ الكبير أوي في وقت مبكر عن موعد استيقاظه كل يوم؛ حتى يستطيع الهرب من مرافقة حزلقوم على مدار اليوم، ولكن يستيقظ حزلقوم ليطلب منه أن يأتي معه للبحث عن والدة ابنه، ولكنه يرفض، ويطلب منه أن يصطحب جوني معه.

الكبير وجوني يرفضان مرافقة حزلقوم في رحلة البحث عن والدة ابنه

يخبر الكبير، حزلقوم بأن جوني استيقظ من نومه، ومن الممكن أن يصطحبه معه في رحلة بحثه، ولكن عندما يطلب منه حزلقوم ذلك، يدعي «جوني» أن يسير أثناء نومه، ليعتقد شقيقه أنه ما زال نائما ولا يمكنه إيقاظه.

ثم يأتي هجرس ويدخل الدوار بحثا عن جوني، ليخبر الكبير حزلقوم أنه من الممكن أن يصطحب هجرس معه في رحلة بحثه، وعندما يرفض هجرس ذلك مدعيا أنه لديه مسئوليات، قال له حزلقوم إنه سيعطيه أموالا.