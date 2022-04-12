مسلسل الكبير أوي 6 الحلقة 11.. حزلقوم وطفله يعودان إلى المزاريطة

بدأت الحلقة الحادية عشر من مسلسل الكبير أوي 6 بظهور حزلقوم وعودته للمزاريطة والدوار برفقة ابنه، ليتساءل شقيقاه عن هوية ذلك الطفل الذي اصطحبه معه للمزاريطة، ليخبرهم أنه نجله، وأن والدته أرسلته له وأخبرته أنه ابنه ولم تخبره بهويتها، ما جعل شقيقيه الكبير وجوني يخبرانه بأن طفله لا بد أن يعيش مع والدته.

النصب على حزلقوم

ويظهر الشخص الذي كان يقود السيارة الفارهة التي أتي بها حزلقوم للمزاريطة في مسلسل الكبير أوي 6 الحلقة 11، وهو يحاول النصب عليه، ويخبره إخوته أن ذلك الرجل ينصب عليه، ثم يطلب الكبير من مربوحة أن ترعى طفل حزلقوم مع أبنائه حتى يتوصلوا لوالدته.

ظهور مفاجئ لشيماء سيف بشخصية إكس حزلقوم

وقرر حزلقوم أن يبحث عن هوية والدة ابنه، وعندما طلب من شقيقيه جوني والكبير أن يذهبا معه للبحث عنها، رفضا ذلك، وحاولا التهرب منه، ما جعله يتفق مع هجرس أن يدفع له أموالا مقابل الذهاب معه.

وذهب حزلقوم وهجرس إلى القاهرة الكبرى، وتحديدا في منطقة الطالبية؛ للبحث عن الإكس التي تزوجها من قبل، وتقوم بدورها الفنانة شيماء سيف، حتى يسألها هل هذا الطفل ابنها أم لا؟