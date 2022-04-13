نادية عمارة: المجتمع لا يستقيم إلا بالسلام

قالت الدكتورة نادية عمارة، الداعية الإسلامية، إن السلام اسم من أسماء الله الحسنى، وذكره الله في القرآن الكريم، مبينة أن المجتمع لا يستقر إلا بالسلام مع النفس، ومع الغير، مؤكدة أن النبي محمد، كان يبدأ رسالته دائما بتحية الإسلام، وكذلك دعا الله النبي موسى وأخيه هارون، إلى دعوة فرعون حتى مع تجبره بالسلام، لأن السلام يجبر النفس على الاستماع إلى الحق.

ضرورة إصلاح الإنسان قلبه

أوضحت «عمارة»، خلال تقديمها برنامج «قلوب عامرة» المذاع على فضائية «ON»، أن الإنسان يجب أن يصلح قلبه وأن يدخله السلام من أجل استقامة الجوارح المختلفة، لافتا إلى أن الإنسان يكون سلام عندما يسلم الناس من لسانه ويده، كما قال النبي محمد في حديثه الشهير المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وهناك حديث آخر بأن المسلم من سلم الناس من لسانه ويده وهذا يدل على أن الإسلام يتحدث بخطاب السلام إلى المسلمين وغير المسلمين.

حديث النبي عن السلام

أشارت الداعية الإسلامية، إلى حديث النبي محمد الذي قال فيه «لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أوَلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم»، مبينا أن إفشاء السلام قولا وعملا في الإسلام من خلال التحية.

التذكير بالصيام سلامة

أكدت الداعية الإسلامية، أن هناك صور للعصبية في الشارع في رمضان أثناء القيادة ويسب القائد الآخرين ولكن يجب الشخص أن يتذكر أنه صائم ويقول اللهم إني صائم من أجل الاستمرار في السلامة من الذنوب وأن ينقص من ثواب الصيام.